путин и двойники: экс-глава МИД Украины рассказал, в чем он уверен

Основная аудитория, на которую должны повлиять псевдопоездки на оккупированные территории – российское население

Во время последнего визита президента рф владимира путина в штабы группировок "Днепр" и "Восток", роль главы россии, скорее всего, исполнял его двойник.

Об этом в интервью специально для "Телеграфа" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя причины, с которыми связаны более частые визиты диктатора на временно оккупированные украинские территории.

По словам политика, вряд ли последний визит в Украину совершил сам владимир путин.

"Вряд ли это был путин. Если он боится пожать руки дипломатам, его поездки на временно оккупированные территории Украины выглядят нечто нереальное. Скорее всего, это был не путин, а один из его двойников. Хотя я не люблю конспирологических теорий, но похоже, что все именно так", — объяснил он.

Огрызко также отметил, что основной целью таких поездок, даже если их совершают двойники диктатора, является демонстрация того, что путин якобы жив и до сих пор имеет влияние и возможность что-то контролировать. Хотя на самом деле это влияние со временем становится все меньше.

Экс-министр убежден, что главная аудитория, для которой создают эту видимость, — российское население, несмотря на все, до слепо доверяющее своему лидеру.

"В первую очередь, это делается для внутренней аудитории, которая такие вещи воспринимает. Этой аудитории давно сказали не думать, а просто имитировать интеллектуальную деятельность. Традиционно для российского населения – не думать, а слепо верить своему фюреру, царю, генсеку, президенту", — добавил Огрызко.

В то же время, подчеркнул политик, преувеличивать значимость этих псевдопоездок точно не стоит. Ведь если владимир путин еще жив, то он сидит в бункере и никуда оттуда не вылезает.

Более развернуто узнать о двойниках диктатора и ситуации с российско-украинскими переговорами можно узнать в материале "Телеграфа": "Давно пора прекратить этот театр". Владимир Огрызко — о переговорах с россией и двойниках путина" .

Напомним, что западные журналисты уже нашли основные отличия во внешности мужчины, под видом президента россии посетившего оккупированные территории Украины и реального диктатора.