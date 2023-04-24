"Давно пора прекратить этот театр". Владимир Огрызко - о переговорах с рф и двойниках путина

В НАТО еще не все понимают, что Украина уже стала частью системы безопасноти Запада, уверен экс-глава МИД

Украина продолжает активные действия не только на собственно военном, но и на дипломатическом фронте. Вместе с союзниками Украина пытается максимально сузить возможности россии, которая научилась обходить санкции, а также продвигает через лояльных к ней иностранных лидеров те или иные "мирные планы".

Об Украине и НАТО, ошибках отчественноой дипломатии в отношениях с Беларусью, а также о странных вояжах на временно оккупированные территори то ли путина, то ли не путина, "Телеграф" побеседовал с бывшим министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко.

О двойниках путина и разрыве дипотношений с Беларусью

– Министерство иностранных дел Украины недавно вызвало посла Украины в Республике Беларусь (РБ) для консультаций по поводу встречи самопровозглашенного президента РБ лукашенко с главарем т.н. "ДНР" пушилиным. Правильно ли, что Украина до сих пор сохраняет дипломатические отношения с Беларусью, по сути, ставшей российским вассалом?

– Это хороший вопрос, на который у меня, к сожалению, нет ответа. Я давно призываю нашу власть прекратить этот театр, разорвать дипломатические отношения с Беларусью. Режим этой страны является абсолютно пророссийским. Он позволяет путину использовать белорусскую территорию, чтобы наносить удары по Украине. Никакого политического, экономического и любого другого смысла поддерживать дипломатические отношения с этой страной – нет.

Вероятно, была надежда, что удастся как-то оттянуть лукашенко от путина. Но это наивная идея. Она не срабатывает – и не могла сработать. лукашенко принимает откровенных бандитов (как тот же пушилин) и сам фактически становится на позицию таких же бандитов. Потому, нет, по моему мнению, никаких оснований продолжать эту дипломатическую игру. Хотелось бы, чтобы украинская власть, наконец, поняла это и сделала правильные выводы.

– Какими видите украинско-белорусские отношения после нашей победы?

– Поскольку белорусский народ является европейским, в отличие от того, что называется московским населением, есть шансы на то, что после "черной полосы" лукашенковства белорусы будут постепенно возвращаться к европейским традициям. Но, конечно, это произойдет уже после того, как исчезнут путинский и лукашенковский режимы. Тогда в отношениях Киева и Минска будет новый этап, новая эра. Надеюсь, что Беларусь через какой-то период времени (но это не близкая перспектива) присоединится к европейской семье народов. Частью которых она и является.

– С чем связаны участившиеся поездки российского диктатора путина на временно оккупированные территории Украины?

– Вряд ли это был путин. Если он боится пожать руки дипломатам, то его поездки на временно оккупированные территории Украины выглядят как нечто нереальное. Скорее всего, это был не путин, а один из его двойников. Хоть я не люблю конспирологических теорий, но, похоже, что всё именно так.

Ну, а сами такие поездки, даже в исполнении двойников, призваны продемонстрировать, что путин якобы еще живой, что может на что-то влиять, что-то контролировать. Хоть степень этого влияния-контроля становится всё меньше.

Прежде всего, это делается для внутренней аудитории, которая такие вещи воспринимает. Этой аудитории давно сказали не думать, а просто имитировать некую интеллектуальную деятельность. Традиционно для российского населения – не думать, а слепо верить своему фюреру, царю, генсеку, президенту.

Всё вписывается в общероссийский тренд, общероссийскую традицию. Так что не следует преувеличивать значения этих псевдопоездок. Потому что на самом деле путин, если он еще жив, сидит в бункере и никуда оттуда не выползает.

О переговорах с рф и Украине в НАТО

– Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, который ранее призывал украинские власти отказаться от Крыма ради прекращения войны, вскоре после визита в Китай выступил с новыми якобы "мирными" инициативами. Суть которых остается прежней – усадить Киев и Москву за стол переговоров. О чем говорят усиленные миротворческие порывы лидеров ряда стран (Китай, Бразилия, Франция, Италия)?

– Про Украину без Украины уже никто говорить не будет. А разнообразные безответственные политики используют тему "миротворчества", чтобы поднимать личный политический рейтинг.

Президенту Бразилии я бы посоветовал вспомнить собственную историю. Когда несколько штатов хотели отсоединиться от Бразилии, граждане страны и власть на это отреагировали, мягко говоря, не позитивно для тех, кто хотел это сделать… Следует (простите за не совсем дипломатический сленг) тыкать носом в такие факты тех, кто думает, что можно за счет Украины решать проблемы, которые создаёт российская агрессия.

Единственный реальный путь к переговорам (и об это сказано уже не раз) – вывод или выброс российских войск с нашей территории. Без этого любые переговоры – это переговоры о капитуляции Украины. Надеюсь, никто из наших политиков к такому не готов. Да и общество подобного не позволит.

– Стала ли Украина ближе к вступлению в НАТО после визита в Киев 20 апреля генсека Североатлантического Альянса – Йенса Столтенберга и его обнадеживающих заявлений?

- Этот визит, прежде всего, символический. Он позволил в очередной раз обратить внимание наших натовских партнеров на тему членства Украины в Альянсе без всяких условий, предусловий и так далее. Следует четко акцентировать, что разговоры типа "не ко времени", "когда-то", "двери открыты, но…" уже не уместны.

Мы с 2008 года наелись всего этого. И именно такая неразумная позиция НАТО привела к тому, что мы имеем сегодня войну, которая коснулась всех. Запад, весь цивилизованный мир, должны, наконец, понять, что борьба с россией – это борьба не только наша и не только за нас, а за собственно безопасное сосуществование всех. И Столтенберг это продемонстрировал, когда подчеркнув, что "речь идет о нашей безопасности", показал на себя как на представителя НАТО.

Но ему стоило бы также показать при этом на украинскую сторону. Потому что это, действительно, наша общая безопасность. И как только это поймут все страны Альянса, мы быстро станем его членом. Считаю, что это должно произойти максимально быстро. Иначе угроза повторения российского широкомасштабного вторжения будет появляться снова и снова, после того, как этот дракон отрастит ранее отрубленные головы.