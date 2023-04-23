Оружия нужно намного больше: у Кулебы сделали важное заявление о поставках военной техники Украине

Украина просит союзников выделить 1 процент ВВП на поставки оружия нашей стране

Благодаря регулярным встречам в формате "Рамштайн" союзники передали нашей стране военной помощи на сумму более 55 млрд долларов.

Но для успешных наступлений против русского врага ВСУ нужно намного больше – примерно в 10 раз.

Об этом написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

"Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но этого не достаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы закончить российскую агрессию в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров перейти все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки Украине оружия", — написал чиновник.

Свои слова он пояснил позже, в эфире Национального телемарафона на примере Германии – как известно, в этой стране Мельник долгое время работал послом Украины.

По словам замминистра, Германия передала Украине только 6% своих Leopard 2, однако не передала ни одного БТР Fuchs или Wiesel. А это то, что нужно для наступления.

"Они нам дали 18 танков Leopard 2. Германия сама имеет 382 таких танков. То есть нам дали только 6% от танков, которые Германия имеет. Почему не дать еще хотя бы 18? А еще лучше 50 или 100 танков. Я не понимаю почему. Эти возможности есть", — подчеркнул Мельник.

Он также отметил, что Германия не передала ни одного БТР Fuchs, хотя они имеют около 600 машин.

"Далее… Бундесвер владеет около 600 бронетехники Fuchs ("Лиса"). Это БТР, чтобы войска могли быстро передвигаться. У них есть 600 таких машин, а мы ни одной не получили… Такая же ситуация с Wiesel, это тоже БТР. У Германии таких 300 машин, а мы ни одной не получили. Это то, что нам нужно для наступления", — добавил замминистра.

Напомним, что одной из стран, активно выделяющих Украине вооружение, являются США. 19 апреля президент страны Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых достигает 325 миллионов долларов — их направят в Украину. Это второй за месяц транш помощи — в начале апреля Америка объявила о выделении военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов.