ПВО, боеприпасы и снабжение. Результаты "Рамштайна 11" для Украины

Первая встреча в таком формате состоялась год назад — в апреле 2022 года.

На авиабазе Рамштайн в Германии прошла 11-я встреча группы западных союзников, обсуждавших очередной пакет поддержки Украины для отпора российским захватчикам. От старта саммитов в формате "Рамштайн" прошел год и за это время члены Контактной группы оказали Киеву помощь на колоссальную сумму — более 55 млрд долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что встреча была сосредоточена на трех ключевых вопросах: противовоздушной обороне, боеприпасах и средствах поддержки. Согласно сообщению Reuters, Украина просила оружие большой дальности, реактивные самолеты и боеприпасы.

В преддверии встречи Вашингтон обнародовал решение о выделении дополнительных 325 миллионов долларов новой военной помощи для Украины, включая боеприпасы для HIMARS, передовых ракет и противотанковых мин. Кроме того, вчера Эстония также анонсировала дополнительный пакет военной помощи, в который вошли: 155-мм артиллерийские боеприпасы, приборы ночного видения, боеприпасы к стрелковому оружию и другое оборудование.

Остин: Мы собираемся сосредоточиться на том, что Украине нужно сейчас

Ллойд Остин на 11-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины

Выступая на итоговом брифинге вместе с Марком Милли, Ллойд Остин сказал, что союзники сейчас фокусируются на ключевых потребностях, которые нужны Украине сейчас, а также в среднесрочной перспективе. Он заявил, что сегодня были новости со стороны ЕС о намерениях ускорить производство боеприпасов для Украины. Остин выразил уверенность, что поступившее в последующие месяцы оружие даст ВСУ преимущество на поле боя.

Также на брифинге представители США отклонили вопрос о предоставлении Украине истребителей. Остин заявил, что США предоставляют Украине средства противовоздушной обороны наземного базирования, которые, по его словам, наиболее нужны, и это нужно немедленно. ПВО понадобится в "большом бою" в будущем, говорит Остин, чтобы украинцы могли оберегать инфраструктуру и войска.

Марк Милли заявил, что истребители F-16 – вопросы политики, сейчас делают ставку на ПВО.

"F-16 или любые другие истребители — это политический вопрос. С военной точки зрения есть задача контролировать воздушное пространство и существует много способов это сделать. Наиболее эффективный и быстрый способ с точки зрения цены для Украины — это контролировать воздушное пространство с помощью ПВО", — говорит Милли.

Министр обороны Украины Алексей Резников описывая сегодняшние результаты "Рамштайна", сказал, что сейчас говорим о ПВО, но самолеты также будут

"Конечно, сегодня мы подтвердили нашу потребность в западных самолетах как части ПВО. И я уверен, что у нас будут современные, поколения 4++ боевые самолеты. Но прямо сейчас мы говорим о главных потребностях — наземном ПВО", — заявил он.

Пока еще не принято решение о том, какой именно западный самолет станет основой будущих украинских Военно-воздушных сил.

В следующем месяце США приступят к тренировкам ВСУ на танках Abrams

США уже на следующий месяц начнут тренировать украинские войска управлять танками Abrams. Они стремятся вывести их на поле боя против России до конца лета, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, сопровождавшего министра обороны США Ллойда Остина.

31 танк M1A1 Abrams будет отправлен к середине мая в Германию, где примерно 250 украинцев пройдут 10-недельный курс обучения с американскими войсками. Одни научатся управлять танками, другие — ремонтировать и обслуживать их. Хотя США изначально заявляли, что пришлют более новые версии танков M1A2, официальные лица заявили в марте, что украинцы получат M1A1, резко ускорив сроки доставки.

Цель США заключалась в том, чтобы украинские войска прошли подготовку к тому, когда будут готовы отремонтированные танки "Абрамс", чтобы они могли немедленно начать боевые действия. Цистерны переоснащаются под нужды Украины.

В Польше у границы создадут "СТО" для украинских Leopard

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подписал вместе с главами оборонных ведомств Германии и Польши документ о намерении открыть на границе территории Польши Центра технического обслуживания украинского парка танков Leopard 2. Это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества и возможностей украинских защитников.

"Сформированный совместными усилиями "бронированный кулак" будет сорвать агрессию террористического режима против Европы и всего свободного мира. Украинские воины умеют защищать свою страну. Современные западные технологии приведут к поражению москвы. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее наступит мир", — заявил Резников.

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал журналистам, что ожидает, что хаб обойдется в 150-200 миллионов евро (165-220 миллионов долларов) в год, которые "мы разделим справедливо, как и все остальное". Он сказал, что ожидает, что хаб приступит к работе примерно в конце следующего месяца, передает AP.

В одном из своих постов по итогам саммита Резников написал, что Украина "де-факто уже является частью пространства безопасности Альянса", достигнув беспрецедентного уровня оперативной совместимости.

Снайперские винтовки и горючее от Канады

На встрече также было объявлено, что правительство Канады выделило 39 миллионов канадских долларов (28.9 млн долл. США) новой военной помощи Украине, которая будет включать 40 снайперских винтовок, патроны к ним, 16 радиоприемников и пожертвование фонда НАТО для помощи Киеву в войне против России.

О последнем раунде канадской помощи объявила министр обороны страны Анита Ананд на авиабазе Рамштайн в Германии. Согласно заявлению министерства обороны Канады, винтовки и боеприпасы будут получены от канадской компании Prairie Gun Works, а радиостанции – от L3Harris Technologies. Взнос в фонд НАТО в размере около 34,6 млн. канадских долларов поможет обеспечить Украину топливом и другими активами.

Столтенберг уверен, что Украина готова вернуть себе территории

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присутствовал на Рамштайне в пятницу, где заявил, что "уверен", что Украина готова вернуть себе больше территории, поскольку Киев готовится к новому наступлению против российских войск. Так Столтенберг ответил журналистам, когда его спросили, есть ли у Украины то, что ей нужно для успешного наступления:

"Я уверен, что теперь они смогут освободить еще больше территории. Одна из главных проблем здесь сегодня заключалась в том, чтобы пройти все разные возможности, системы, поставки, которые нужны украинцам, чтобы иметь возможность вернуть больше земли", — сказал Столтенберг.

Как сообщал "Телеграф", Резников заинтриговал украинцев перед Рамштайном, заявив, что враг ощутит последствия этих соглашений.