"Миру нужно спокойствие": президент Бразилии предлагает Украине отказаться от Крыма

В мире все чаще говорят о переговорах и Крыме

Собравшийся "мирить" Украину с россией президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложить Украине отдать Крым оккупантам, чтобы закончить войну.

Об этом пишет издание Le Figaro, ссылаясь на заявление да Силва.

"(путин — Ред.) Не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он еще вторгся, он должен подумать… Зеленский тоже не может хотеть всего… Миру нужно спокойствие… Мы должны найти решение", — заявил президент Бразилии.

В свою очередь в США также заговорили об украинском полуострове. Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский как глава государства, учитывая волю украинцев.

"Украина – демократическая страна. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной… Но он также должен быть открытым к воле украинцев", – сказал Блинкен.

Стоит отметить, совпадение это или нет, но на фоне грядущего контрнаступления Украины все чаще стали звучать разговоры о мире. Так, например, вышеупомянутый Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявлял, что хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для прекращения войны в Украине.

Крым, также начал все чаще фигурировать в заголовках новостей. Не так давно, к слову, оскандалился кандидат в президенты Турции, назвав Крым российским.

Ранее мы писали, что в Офисе президента не исключают дипломатического сценария освобождения Крыма.