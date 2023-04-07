Дипломатический "факап" или политическая стратегия: зачем в ОП подняли тему переговоров с рф по Крыму

В Офисе президента не исключают дипломатического сценария освобождения полуострова

В четверг, 6 апреля, заместитель главы Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига заявил, что Украина предполагает возможность переговоров с россией по статусу временно оккупированного Крыма. Резонансная новость наделала шума в обществе, и уже через несколько часов пресс-служба президента обратилась к украинцам с призывом ориентироваться в данном вопросе исключительно на официальные заявления Владимира Зеленского, пишет Liga.net. Несмотря на то, что прозвучало это, как опровержение слов чиновника, осадочек, как говорится, остался, ведь ранее правительство декларировало категорический отказ от каких-либо переговоров с кремлевским диктатором.

"Телеграф" разбирался в том, с какой целью могло быть сделано неоднозначное заявление Сибиги, и насколько вероятен дипломатический сценарий освобождения Крыма.

Дипломатическая опция, угрожающая политическим убийством

До начала решающего контрнаступления ВСУ остается все меньше времени. Несмотря на то, что предсказать ход боевых действий и последовательность освобождения оккупированных территорий невозможно, украинцы с нетерпением ждут того дня, когда российская агрессия против Украины будет окончательно подавлена там, откуда она началась – в Крыму.

Учитывая, что образ Победы у многих граждан связан именно с освобождением и зачисткой полуострова от окупантов и коллаборантов, заявление Андрея Сибиги о возможных переговорах с захватчиками о судьбе АРК насторожили украинское общество. Такая реакция была вполне предсказуемой, ведь, как показывает практика, россия не способна соблюдать договоренности и выполнять обязательства, которые берет на себя при заключении подобных соглашений.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу, чтобы обсудить этот вопрос", — сказал представитель ОП, добавив, что вероятность дипломатических переговоров не является причиной исключать военный сценарий освобождения территории.

Позже, комментируя свое заявление, чиновник отметил, что дипломатия — это лишь вероятная опция, однако все украинские земли должны быть возвращены без территориальных компромиссов.

После того, как британская пресса назвала слова Сибиги "наиболее откровенным заявлением о заинтересованности Украины в переговорах с тех пор, как в апреле 2022 года переговоры с кремлем были прерваны", в ситуацию вмешалась пресс-служба Владимира Зеленского и другие представители высших политических кругов Украины.

В частности, спикер президента Сергей Никифоров призвал граждан ориентироваться в данном вопросе прежде всего на слова верховного главнокомандующего, а советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с рф возможны исключительно после освобождения всех оккупированных территорий Украины.

Следует отметить, что вероятность деоккупации Крыма в результате переговоров предполагает и секретарь СНБО Алексей Данилов. В интервью Укринформу политик отметил, что этот путь может быть как военным, так и дипломатическим – все будет зависеть от поведения страны-террориста, захватившей часть украинской территории.

"Конечно, нам очень импонирует дипломатический путь, чтобы избежать жертв и трагедий из-за убийств людей. Это в приоритете. Однако, если не работает дипломатический путь, если страна-террорист не хочет добровольно покидать Украину, мы имеем право разрабатывать свое видение дальнейшего способа освобождения своей территории", – сказал Данилов.

Интересно, что аналогичный сценарий для освобождения Донбасса чиновник назвал "политическим убийством" Владимира Зеленского. По словам секретаря СНБО, представить применение дипломатии при такой интенсивности ведения войны достаточно сложно.

Зачем Офис президента поднял тему переговоров

Первым, что приходит в голову при обсуждении дипломатических путей деоккупации украинских территорий, является решение СНБО о констатации невозможности проведения переговоров с президентом рф владимиром путиным. Данный документ был введен в силу Указом Владимира Зеленского и вступил в силу 30 октября 2022 года.

Исходя из этого, возникает резонный вопрос: с кем будет договариваться Украина? Очевидно, что среди условно законных участников этого процесса альтернативы главе кремля быть не может, а вести переговоры об освобождении Крыма с коллаборантами на местах – будет означать признание легитимности самопровозглашенных глав оккупационных "администраций", что недопустимо для Украины.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день, возможность любых переговоров с рф исключена, и будет оставаться такой, пока верховный главнокомандующий не отменит собственное решение по переговорному процессу с путиным. Учитывая риторику Владимира Зеленского во время его визита в Черниговскую область 3 апреля, глава государства не настроен садиться за стол переговоров с врагом.

"Мы хотим мира, но как можно достичь мира с россией? Только путем победы на поле боя в нашей стране, на нашей земле, чтобы остановить россию. Иначе после Украины она уйдет в Европу, и вы (здесь) можете видеть результат (российской агрессии) – ред.)", — цитирует президента Укринформ.

Вряд ли замглавы Офиса президента по международным вопросам не знал этих "тонкостей", делая громкое заявление, а значит, у его слов могла быть вполне конкретная цель. К примеру, ситуативно успокоить западных партнеров Украины, которые все еще пытаются найти компромиссные пути завершения войны. Так, по словам экс-командующего армией США в Европе Бена Годжеса, чиновники из администрации президента США Джо Байдена считают, что деоккупация "сакрального" для кремля Крыма может привести к дальнейшей эскалации с возможным применением ядерного оружия, из-за чего Украине не отправляют наступательное вооружение, пишет Голос. Америки.

В то же время, по словам политолога, директора "Агентства моделирования ситуаций" Виталия Балы, сегодня украинская дипломатия переживает сложные времена, а ее кадровый состав оставляет желать лучшего, поэтому вполне вероятно, что шум вокруг слов Андрея Сибиги стал результатом обычного "факапа".

"Человек, занимающий такой рядовой пост, вообще не имеет права делать подобные заявления, тем более во время войны, когда общество слишком чувствительно к малейшему изменению политического курса. Сообщать такие вещи может лично президент или его представитель. Единственное, что приходит в голову, если отбросить вариант с профнепригодностью, это спланированная информационная акция для анализа реакции украинского общества и международного сообщества на подобную риторику. В таком случае Сибигу просто отдали на заклание", — отмечает эксперт.

Кроме того, политолог уверен, что проведение переговоров с наименьшими уступками агрессору и замораживанием процесса освобождения полуострова хотя бы на какой-то промежуток времени будет автоматически означать легитимизацию аннексии украинских территорий.

Следует отметить, что в политических кругах заявление чиновника из ОП также не оценили. Так, экс-депутат, а ныне общественный деятель и военнослужащий Борислав Береза в комментарии "Телеграфу" посоветовал "рассматривать инициативы Андрея Сибиги через призму медицины и сезонных обострений", ведь они противоречат действующим решениям СНБО и позиции президента.

В том, что попытка возвращения Крыма дипломатическим путем не принесет ожидаемого результата, уверен и председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко. По словам чиновника, подтверждением этому должен служить опыт участия Украины в переговорах в рамках "Минского процесса", закончившихся полномасштабным вторжением.

"Россия никогда не придерживается элементарных принципов добросовестности ведения переговоров. Достигнутые договоренности гарантированно не будут выполнены, поэтому никакого смысла садиться за стол переговоров нет. Тем более, что на сегодняшний день невозможность этого сценария закреплена на нормативно-правовом уровне", — отметил Александр Мережко в комментарии "Телеграфу".

Пока неизвестно, что именно имел в виду Андрей Сибига, говоря о "достижении стратегических целей на поле боя", после которых, по его мнению, могли бы начаться переговоры с врагом, однако позиция самой армии по этому вопросу остается вполне четкой и категоричной. Как отметил главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный в конце 2022 года, украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений.

"Условие для переговоров одно – россия должна оставить все захваченные территории", — цитирует генерала УП.

Вероятно, украинские военные хорошо усвоили, чего стоят и к чему приводят переговоры с рф, ведь в результате таких "мирных договоренностей" в 2014-м году под Иловайском были зверски убиты около 100 их сослуживцев.