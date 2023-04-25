Двойники путина: политический психолог доступно объяснил, почему тема стала горячей

Слухи о двойниках российского диктатора являются суевериями и конспирологией

В сети раз за разом возникают все новые теории о том, что у российского диктатора владимира путина есть двойники, которые заменяют его на разных мероприятиях. Впрочем, этот миф не является чем-то новым, поскольку их наличие приписывали и Иосифу Сталину и Уинстону Черчиллю и Саддаму Хусейну, однако никаких доказательств их существования обнаружено не было.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

"Гораздо чаще двойники приписываются диктаторам. Но умирают диктаторы – и не находится не то что двойников, но даже следов их возможного пребывания", — говорит он.

Ким говорит, что тема двойников путина всплывает с заметным постоянством потому, что среднестатистическому гражданину сложно объяснить чем обусловлены те или иные перемены в поведении другого человека.

При этом это касается не только путина, но и любого другого человека, у которого могут срабатывать или переставать работать разные мотивационные факторы.

Психолог говорит, что в этом нет ничего необычного, однако когда речь идет о политике такого высокого уровня и степени угрозы, как путин, то у людей непременно начинают возникать суеверия и попытки объяснить обычные вещи мистическим или конспирологическим мышлением.

Больше о причинах, почему у российского диктатора нет двойников, читайте в материале "Телеграфа": Двойники опасны для путина? Пять аргументов от политического психолога

Как сообщалось ранее, против версии с двойниками выступает и военно-политический обозреватель Александр Коваленко, который напомнил, что российский диктатор несколько раз пропадал на длительное время, что даже вызывало бурные обсуждения в российских СМИ. Он убежден, что если бы у путина были двойники, то этих ситуаций бы не происходило.