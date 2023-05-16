Двойники путина существуют: Буданов объяснил, как их можно различить

У всех людей есть некоторые уникальные особенности

Российский диктатор владимир путин не приезжал в Мариуполь, а прислал туда одного из своих двойников.

Такое мнение озвучил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью журналисту Сергею Иванову.

По его словам, все знают о том, что у каждого человека есть уникальные особенности тела, вроде отпечатков пальцев. Но также к таким особенностям относятся форма и рисунок ушей и промежуток между глазами.

"Если пластикой еще можно что-то как-то подбавить, то, извините, глаза можно только растянуть. А в другую сторону невозможно", — сказал он.

Также Буданов посоветовал обратить внимание на уши путина, которые отличаются от двойника к двойнику.

Глава ГУР отмечает, что есть минимум три человека, которые появляются на публике под видом путина.

"У них разные повадки, отличается рост. Ну а когда есть крупные планы, там в принципе все это видно", — добавил Буданов.

Стоит отметить, что тема двойников путина после начала вторжения стала особенно "горячей", однако ряд экспертов утверждают, что их наличие было бы опасным в первую очередь для самого диктатора.