"Загнаному путіну загрожує переворот, а Україна має чудовий шанс на перемогу цього року": аналіз від генерала

Імперський та шовіністичний путінський режим можна придушити лише силою, вважає Василь Богдан.

Україна отримує дедалі потужнішу підтримку з боку закордонних партнерів, причому як військову, так і економічну. Багато в чому цьому сприяють закордонні поїздки президента Володимира Зеленського, який у травні вже побував у Фінляндії, Нідерландах, Італії та Німеччині, а потім ще й у Франції та Великій Британії. У свою чергу, країну-агресора – російську федерацію – очікують нові санкції, а її ізоляція стає дедалі явнішою.

Про посилення України, послаблення росії, угорські витівки та позитивні очікування "Телеграфу" розповів ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Режим Орбана компрометує НАТО та ЄС

"Протягом року спостерігається потужна політико-дипломатична діяльність на міжнародній арені найвищого військово-політичного керівництва України. Візити президента, прем’єра, голови Верховної Ради, окремих міністрів (закордонних справ, Міноборони), інших політиків, дипломатів і чиновників – дають свій позитивний результат. Після травневих зустрічей Зеленського з представниками скандинавських країн, з керівництвом Італії, Німеччини, Франції, Великої Британії – Україна отримує більш потужну підтримку в усіх напрямах – військовому, фінансовому, енергетичному, гуманітарному", — наголошує генерал Богдан.

Він нагадує, що Україна отримує потужні військові пакети зі США, Великої Британії та ЄС. А росія від них – потужні пакети санкцій.

Це, наголошує експерт, свідчить про правильний курс керівництва України на мобілізацію наших партнерів для протидії російській агресії, для наближення нашої перемоги над рф.

"Є, на жаль, серед тих же європейських країн, відверті "білі ворони". Особливо виділяється Угорщина, яка всіляко гальмує і підтримку України, і санкції проти росії, — зазначає ветеран зовнішньої розвідки. — Її керівництво, рівно як представники лівих, так і правих радикальних політичних сил в інших країнах, ретранслюють кремлівські меседжі, спекулюють, істерять, закликають до припинення вогню, проведення мирних переговорів (з бажанням фактично заморозити конфлікт на користь росії)".

За словами Василя Богдана, обурює позиція автократичного режиму у сусідній державі.

"У мене відчуття, що це саме режим Орбана, а не Угорщина як така (чудова країна), є гнійником на тілі НАТО та ЄС. І цей режим фактично компрометує зараз ці структури, дрейфуючи не у бік демократичних ідеалів, які вони сповідують, а в прямо протилежний", — каже ветеран зовнішньої розвідки .

Попри складнощі з Будапештом, загалом Київ має колосальну підтримку ЄС та НАТО. І хороші перспективи опинитися там набагато швидше, аніж деякі думають, підкреслює генерал.

Про перспективи росії та уроки для України

За словами Василя Богдана, після зустрічей із Зеленським, з іншими представниками України, чимало закордонних політиків, а також релігійні діячі змінюють риторику з проросійської чи нейтральної – на проукраїнську.

"Дуже важлива роль церкви, – наголошує експерт. – І Вселенського патріарха Фарфоломія, і керівника Української греко-католицької церкви Святослава та голови Православної церкви України Епіфанія. Усі вони роблять важливу справу в ракурсі мобілізації православного світу – як західного, так і східного обряду – довкола підтримки України".

На його думку, на цьому тлі ще більш жалюгідною виглядає Російська православна церква, яка фактично освятила агресію, продовжує підтримку вбивства українців, зокрема мирних громадян.

"У цьому ракурсі цілком логічною є нещодавня заява Зеленського в Римі, що путін своїм подальшим перебуванням на посаді президента, продовженням своєї агресивної політики, лише ще більше ізолює рф від цивілізованого світу. Це випливає із ситуації, яка складається навколо росії та путіна", — каже Василь Богдан.

Перспективи у рф, м'яко кажучи, не дуже райдужні, вважає генерал. Посилюються та розширюються санкції. Можливо, дійде невдовзі і до ядерної енергетики. Почали щільніше відстежувати, які країни допомагають оминати обмеження. І вони також можуть наскочити на санкції.

"Путінський режим, попри спроби втягнути у війну Іран, Північну Корею, навіть Китай, не може активізувати свій військово-промисловий комплекс так, щоб поставити виготовлення військової техніки, боєприпасів на рівні, достатньому для бойових дій високої інтенсивності, — продовжує генерал. — Тоді як ми маємо хороші перспективи для деокупації українських територій вже цього року. Принаймні, судячи з останніх пакетів військової допомоги і перспектив "літакової коаліції", що вимальовуються, є висока ймовірність, що до осені отримаємо сучасні винищувачі типу F-16 або інших моделей, наприклад, європейських".

На думку Василя Богдана, якщо Кремль найближчим часом не виведе з України війська, не почне конструктивні переговори – це може призвести не тільки до ліквідації путінського режиму із притягненням усіх винних в агресії до кримінальної відповідальності, а й – до фрагментації рф, з її розпадом чи напіврозпадом.

"На жаль, при розвалі Радянського Союзу, в ейфорії від незалежності, багато хто недооцінив небезпеку, що походить від росії, зараженої імперським духом, — зазначає Василь Богдан. — Той самий нібито демократ Єльцин, вихований в авторитарному комуністичному дусі, вже тоді мріяв, що ніхто з колишніх радянських республік, включаючи Україну, не буде самостійним, крім росії".

Генерал нагадав, що недавно з’явилися зізнання екс-президента США Білла Клінтона, який вибачався за те, що на початку 1990-х тиснув на Україну, щоб вона відмовилася від ядерної зброї.

"Ми відмовилися — і це в результаті призвело до російської агресії. Крім того, Клінтон зізнався, що під час однієї розмови з путіним той йому прямо заявив, що не визнає суверенітет України", — продовжує ветеран-розвідник. — З чого Клінтон зробив висновок, що росія точно нападе на Україну. Усі ці заяви, зроблені заднім числом, щоб себе обілити, викликають лише обурення. І розуміння того, наскільки ми були довірливі, недалекоглядні".

На думку експерта, зараз Україна пожинає страшні плоди того, що низка українських керівників понад 30 років незалежності перебували в ілюзіях щодо відносин з рф, думали лише про збагачення – власне і свого оточення.

Генерал наголошує, що рано чи пізно переговори з росіянами вести доведеться. Щоправда, запитання – коли і з ким?

"Ліберально-демократичний російський прошарок зараз або перебуває в еміграції, або — в катівнях. Тож він у найближчому майбутньому навряд чи здатен вплинути на ситуацію в рф. Все виглядає так, що імперський, шовіністичний, терористичний, геноцидний путінський режим можна придушити лише силою, – вважає Василь Богдан. – Я не бачу у поведінці путіна та його кліки, що вони готові йти на якісь компроміси".

Екс-розвідник нагадав обстріли українських міст, об’єктів критичної інфраструктури, які все частіше поширюються на західні регіони.

"Швидше за все, путін як загнаний звір, що засів у Кремлі, боротиметься до кінця, — вважає Василь Богдан . — Але не всі в росії хочуть цього самого "кінця", який може призвести до розвалу рф. Тому можливий палацовий переворот. Передумов же для бунтів в росії поки не спостерігається, проте тут ключове слово "поки".

За його словами, енергія невдоволення путіним накопичується – і певного моменту можливий вибух, який змете багатьох. Ну, а ми маємо зробити все, щоб прискорити цей вибух. Насамперед – зламавши хребет армії агресора на полі бою, підсумував військовий експерт.