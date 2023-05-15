Угорщина поставила чергову підніжку Україні: що цього разу

Угорщина вимагає "гарантій" від ЄС

Угорщина заблокувала виділення восьмого траншу фінансової допомоги Європейського фонду миру на закупівлю зброї для України.

Як інформує ANSA з посиланням на знайомі із ситуацією джерела, йдеться про суму в 500 мільйонів євро.

Цю суму мали перерахувати у понеділок, 22 травня, проте з боку Будапешта надійшла вимога щодо надання "гарантій" того, що Фонд у майбутньому використовуватиметься не лише на закупівлю озброєння для ЗСУ.

Варто зазначити, що завдання фонду включає виплату компенсацій країнам ЄС, які вирішили передати свою бойову техніку на потреби ЗСУ.

Крім допомоги Україні фонд також займається підтримкою інших країн світу. Нині його обсяг оцінюється у вісім мільярдів євро.

Як повідомлялося раніше, угорські чиновники неодноразово відзначалися вельми суперечливими заявами та вчинками. Наприклад, віцеспікерка парламенту Дора Дуро заявила, що її країна не підтримуватиме вступ України до НАТО, а також додала, що для цього Києву треба отримати дозвіл росії.

А прем’єр країни Віктор Орбан навіть заявляв, що частина України – це давня угорська земля.