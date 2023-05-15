Укр

Венгрия поставила очередную подножку Украине: что на этот раз

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Виктор Орбан
Виктор Орбан

Венгрия требует "гарантий" от ЕС

Венгрия заблокировала выделение восьмого транша финансовой помощи Европейского фонда мира на закупку оружия для Украины.

Как информирует ANSA со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, речь идет о сумме в 500 миллионов евро.

Эту сумму должны были перечислить в понедельник, 22 мая, однако со стороны Будапешта поступило требование о предоставления "гарантий" того, что Фонд в будущем будет использоваться не только на закупку вооружения для ВСУ.

Стоит отметить, что в задачи фонда входит выплата компенсаций странам ЕС, которые решили передать свою боевую технику на нужды ВСУ.

Помимо помощи Украине фонд также занимается поддержкой и других стран мира. В настоящее время его объем оценивается в восемь миллиардов евро.

Как сообщалось ранее, венгерские чиновники неоднократно отмечались весьма противоречивыми заявлениями и поступками. Например, вице-спикер парламента Дора Дуро заявила, что ее страна не станет поддерживать вступление Украины в НАТО, а также добавила, что для этого Киеву надо получить разрешение россии.

А премьер страны Виктор Орбан даже заявлял, что часть Украины – это древняя венгерская земля.

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#Украина #Венгрия