Орбан оскандалився новою заявою про Україну: її намагалися "підчистити" з інтерв'ю

Угорщина виявляє зацікавленість в мирі в Україні, але не тільки з міркувань не мати війни під боком

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову зробив скандальні заяви, пов'язані з Україною. Він вже не вперше виявляє проросійську позицію в публічних виступах та критикує союзників України попри те що Угорщина є членом ЄС.

У новому інтерв'ю на радіо Radio Kossuth Орбан заявив, що частина України — це давня Угорська земля. Почавши з того, що втрати українців, це і угорські втрати, він заявив, що угорська земля зараз належить Україні. Мотивував тим, що закарпатські угорці завжди жили на тій території. Він заявив про подвійне бажання миру через їхню загибель: "вони теж гинуть у війні, ми, угорці, як мінімум подвійно мотивовані принести мир в Україну". Важливо зазначити, що у версії, що виклали в записі цю частину інтерв'ю вирізали.

Додамо, що така заява може бути пов'язана з угорським іредентизмом або ідеєю "Великої Угорщини", яку Орбан підтримує. Ідея полягає в відновленні території країни на час до Першої світової війни, однак ці землі вже є частиною сусідніх країн, зокрема й України. Орбан вже потрапляв у скандал із публічним використанням зображення "Великої Угорщини" на фанатському шарфі, який він одягнув.

Але і окрім вирізаних слів заяв у Орбана в промові було предостатньо. Зокрема він вважає, що росію перемогти неможливо через чисельність солдат і арсенал, а також бо "росія володіє найбільшим у світі арсеналом ядерної зброї". Також він висказав думку, що контрнаступ ЗСУ "поглибить конфлікт". "Я думаю, що це останній шанс для українців досягти якогось військового успіху", — цитують Орбана угорські ЗМІ. При цьому він зазначив, що у війни переможців не може бути

Раніше "Телеграф" розповідав про скандал із думкою Угорщини щодо вступу України в НАТО. Угорська віцеспікерка парламенту вважає що для цього треба дозвіл росії.