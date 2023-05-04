"Угорщина – інкубатор, Трамп – президент": Орбан видав купу нового абсурду, не забув і Україну

Орбан просить Трампа повернутися до президентів США

Скандально відомий прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан, який часто вирізнявся своїми неоднозначними заявами та позицією щодо російсько-української війни, видав чергову порцію безглуздих заяв на адресу України та союзників.

Новий його абсурдний висновок полягає в тому, що він заявив, що нібито якби президентом США зараз був Дональд Трамп, заяви якого, до речі подібні до тих, що промовляє Орбан, війни в Україні не було б.

"Містер президент, зробіть Америку великою знову", — звернувся Орбан до Тампу.

Для тих, хто ще якимось чином не знає позицію Трампа щодо України, можна нагадати, наприклад, його недавню заяву, в якій він пропонував віддати частину нашої країни, щоб закінчити війну.

Таке Орбан ляпнув на Консервативну конференцію політичних дій у Будапешті. Як пише Bloobmerg — це сателітний захід ланцюга конференцій, які підтримує Республіканська партія США.

"Лідер націоналістів (Орбан — Ред.) використав цей захід, щоб підтримати Трампа і виступити проти лібералізму, який він порівняв з "біологічною зброєю", — кажуть журналісти, додаючи, що "прем’єр-міністр на п’ять термінів, чиє придушення ліберальної демократії зіпсувало відносини з його союзниками по Європейському союзу та НАТО, головував на зустрічі з виступаючими, включаючи прем’єр-міністра Грузії, колишніх лідерів Чехії та Словенії".

"Угорщина — це інкубатор, де ми експериментуємо з майбутнім консервативної політики", — сказав Орбан.

Крім цього, він обрушився з критикою на гендерну політику, міграцію і так звані "кольорові" революції від Близького Сходу до України, прийнявши російський наратив про те, що ці повстання проти диктатур були частиною "прогресивної" змови, яку, за його словами, поширював". віруси, які знищують народи.

"Дві головні святині сучасної демократії, Вашингтон та Брюссель, все ще перебувають у руках лібералів. Давайте переконаємося, що це зміниться", — сказав Орбан.

Видання нагадує, що Орбан стикається з зростаючою протидією з боку США та ЄС щодо створення ним самопроголошеної неліберальної демократії. Він зазнав різкої критики за те, що підриває верховенство закону і сприяє процвітанню корупції, зберігаючи при цьому тісні зв’язки з росією, незважаючи на її війну в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що угорський прем’єр знову відзначився дивною заявою.

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