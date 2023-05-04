"Венгрия - инкубатор, Трамп - президент": Орбан выдал кучу нового абсурда, не забыл и Украину

Орбан просит Трампа вернуться в президенты США

Скандально известный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который часто отличался своими неоднозначными заявлениями и позицией по поводу российско-украинской войны, выдал очередную порцию нелепых заявлений в адрес Украины и союзников.

Нового абсурдное умозаключение состоит в том, что он заявил, что якобы если бы президентом США сейчас был Дональд Трамп, заявления которого, к слову подобные тем, что изрекает Орбан, война в Украине не было бы.

"Мистер президент, сделайте Америку великой снова", — обратился Орбан к Тампу.

Для тех, кто еще каким-то образом не знает позицию Трампа по Украине, можно напомнить, например, его недавнее заявление, в котором он предлагал отдать часть нашей страны, чтобы закончить войну.

Такое Орбан ляпнул на Консервативной конференции политических действий в Будапеште. Как пишет Bloobmerg — это сателлитное мероприятие цепи конференций, поддерживаемых Республиканской партией США.

"Лидер националистов (Орбан — Ред.) использовал это мероприятие, чтобы поддержать Трампа и выступить против либерализма, который он сравнил с "биологическим оружием", — говорят журналисты, добавляя, что "премьер-министр на пять сроков, чье подавление либеральной демократии испортило отношения с его союзниками по Европейскому союзу и НАТО, председательствовал на встрече с выступающими, включая премьер-министра Грузии, бывших лидеров Чехии и Словении, а также несостоявшегося кандидата от республиканцев из Аризоны".

"Венгрия — это инкубатор, где мы экспериментируем с будущим консервативной политики", — сказал Орбан.

Кроме этого он обрушился с критикой на гендерную политику, миграцию и так называемые "цветные" революции от Ближнего Востока до Украины, приняв российский нарратив о том, что эти восстания против диктатур были частью "прогрессивного" заговора, который, по его словам, распространял "вирусы", которые уничтожеают народы.

"Две главные святыни современной демократии, Вашингтон и Брюссель, все еще находятся в руках либералов. Давайте удостоверимся, что это изменится", — сказал Орбан.

Издание напоминает, что Орбан сталкивается с растущим противодействием со стороны США и ЕС по поводу создания им самопровозглашенной нелиберальной демократии. Он подвергся резкой критике за то, что подрывает верховенство закона и способствует процветанию коррупции, сохраняя при этом тесные связи с россией, несмотря на ее войну на Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что венгерский премьер снова отличился странным заявлением.

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