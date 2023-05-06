Орбан оскандалился новым заявлением об Украине: ее пытались "подчистить" из интервью

Венгрия проявляет заинтересованность в мире в Украине, но не только из соображений не иметь войны под боком

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова сделал скандальные заявления, связанные с Украиной. Он уже не впервые проявляет пророссийскую позицию в публичных выступлениях и критикует союзников Украины, несмотря на то, что Венгрия является членом ЕС.

В новом интервью на радио Radio Kossuth Орбан заявил, что часть Украины – это древняя Венгерская земля. Начав с того, что потери украинцев это и венгерские потери, он заявил, что венгерская земля сейчас принадлежит Украине. Мотивировал, что закарпатские венгры всегда жили на той территории. Он заявил о двойном желании мира из-за их гибели: "они тоже погибают в войне, мы, венгры, как минимум вдвойне мотивированы принести мир в Украину". Важно отметить, что у версии, выложенной в записи эту часть интервью вырезали.

Добавим, что такое заявление может быть связано с венгерским иредентизмом или идеей "Великой Венгрии", поддерживаемой Орбаном. Идея заключается в восстановлении территории страны на время до Первой мировой войны, однако эти земли уже являются частью соседних стран, в том числе Украины. Орбан уже попадал в скандал с публичным использованием изображения "Великой Венгрии" на фанатском шарфе, который он надел.

Но кроме вырезанных слов, заявлений у Орбана в речи было предостаточно. В частности он считает, что россию победить невозможно из-за численности солдат и арсенала, а также "россия владеет крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия". Также он высказал мнение, что контрнаступление ВСУ "углубит конфликт". "Я думаю, что это последний шанс для украинцев добиться какого-то военного успеха", — цитируют Орбана венгерские СМИ. При этом он отметил, что у войны победителей не может быть

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандале с мнением Венгрии о вступлении Украины в НАТО. Венгерская вице-спикер парламента считает что для этого нужно разрешение россии.