Влучили у торговий центр: вночі росіяни вдарили по Миколаєву "Калібрами" (фото наслідків)

Окупанти використали дві ракети "Калібр", щоб пошкодити "військові цілі" — автосалон і торговий центр

16 травня російські окупанти завдали чергового масованого повітряного удару по Україні, а пізно ввечері у вівторок вони обстріляли цивільну інфраструктуру міста Миколаїв ракетами "Калібр".

Про це повідомив Генеральний штаб України.

"За уточненою інформацією минулої доби противник завдав 31 ракетного удару, зокрема, 2 ракетами з С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами "Калібр" — по цивільній інфраструктурі Миколаєва", — йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, під час ворожого обстрілу постраждала жінка — у неї осколкове поранення, на місце викликали "швидку допомогу".

Крім того, Віталій Кім показав чергову "військову ціль" росіян — судячи з фото, удар припав по супермаркету, або заправці, це точно не військовий об'єкт. Також вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини.

За даними ГУ ДСНС області, ракетами частково зруйновано автосалон та торговий центр, а також будівлі на об’єкті промислової інфраструктури. Спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

На місці працювали 64 рятувальники

Постраждали цивільні об’єкти

Будинки зазнали пошкоджень

Пошкоджено також автомобіль

Чергова "військова" ціль росіян

Як раніше розповідав "Телеграф", 13 травня російська армія вдарила по Миколаєву дронами "Shahed-136/131". Ушкодження отримала п’ятиповерхівка, а на підприємстві ударом було зруйновано двоповерхівку. Виникли пожежі. Постраждали троє людей.