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Мінус одразу 6 "Кинджалів": Залужний розповів про блискучу нічну роботу сил ППО

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Протиповітряні сили України демонструють вражаючі результати Новина оновлена 16 травня 2023, 09:13
Протиповітряні сили України демонструють вражаючі результати. Фото Відкриті джерела

росія атакувала Україну з літаків МіГ-31К та кораблів у Чорному морі

У ході чергової масштабної атаки на Україну у ніч на 16 травня, сили ППО збили усі 18 ракет, запущених росією. Серед них було 6 "Кинджалів".

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Зокрема росія з шести літаків МіГ-31К випустила по Україні шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" Ще дев'ять крилатих ракет "Калібр" було випущено з кораблів у Чорному морі. Було ще й три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

"Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", — написав Залужний.

Також у ніч на 16 травня російська армія атакувала Україну ударними дронами типу "Shahed-136/131" та проводила повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", "SuperCum".

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивні фото падіння уламків ракети у Київському зоопарку. Минулої ночі уламки знаходили у п'яти районах столиці — Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому.

Теги:
#Росія #ППО #Атака #Кинджал #Ракетний удар #Дрони #Валерій Залужний