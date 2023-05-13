Є постраждалі: з'явилися фото та відео наслідків атак на Миколаїв та Хмельницький
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Постраждалим надали допомогу
Російські окупанти вранці завдали удару по Україні безпілотниками. У Миколаєві та Хмельницькій області зафіксовані влучання у підприємства. В Хмельницькому це критична інфраструктура в межах району.
По Миколаєву ворог вдарив о 01:23 ночі, попередньо дронами "Shahed-136/131", повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Пошкоджена п'ятиповерхівка, а на підприємстві ударом зруйнована двоповерхівка. Виникли пожежі. Постраждали троє людей.
ДСНС Миколаївщини повідомляє про займання квартири на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. Також в цій будівлі горіло й інше приміщення. Троє людей отримали невідкладну допомогу.
На підприємстві площа пожежі склала 80 кв.метрів. За повідомленням повітряного командування "Південь", один ворожий дрон збили в області.
На Хмельниччині об'єкт по якому влучили знаходиться за межами обласного центру. В Хмельницькому вибило шибки та скло вибуховою хвилею. Заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок обстрілів травмовані п'ятеро людей.
Відео самого удару по критичній інфраструктурі також вже з'явилося в мережі. Влада Хмельницького попереджала про можливі звуки вибухів вже після відбою повітряної тривоги.
Окрім ударів по Миколаєву та Хмельницькому, дрони також атакували і столицю. Всі вони були знищені силами ППО. Про руйнування та травмованих не повідомляють, розповів очільник КМВА Сергій Попко.
Як розповідав "Телеграф", представник ДСНС столиці раніше повідомляв про влучання збитого дрона в житловий будинок, не конкретизуючи чи були якість наслідки. Зазначимо, що через удар по Хмельницькому із затримками слідують п'ять потягів "Укрзалізниці".