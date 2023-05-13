Є постраждалі: з'явилися фото та відео наслідків атак на Миколаїв та Хмельницький

Постраждалим надали допомогу

Російські окупанти вранці завдали удару по Україні безпілотниками. У Миколаєві та Хмельницькій області зафіксовані влучання у підприємства. В Хмельницькому це критична інфраструктура в межах району.

По Миколаєву ворог вдарив о 01:23 ночі, попередньо дронами "Shahed-136/131", повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Пошкоджена п'ятиповерхівка, а на підприємстві ударом зруйнована двоповерхівка. Виникли пожежі. Постраждали троє людей.

ДСНС Миколаївщини повідомляє про займання квартири на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. Також в цій будівлі горіло й інше приміщення. Троє людей отримали невідкладну допомогу.

Гасять пожежу в п'ятиповерхівці

Палає квартира

На підприємстві площа пожежі склала 80 кв.метрів. За повідомленням повітряного командування "Південь", один ворожий дрон збили в області.

Зруйнована будівля на підприємстві

Наслідки ворожої атаки

На Хмельниччині об'єкт по якому влучили знаходиться за межами обласного центру. В Хмельницькому вибило шибки та скло вибуховою хвилею. Заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок обстрілів травмовані п'ятеро людей.

Вибите скло

Винесло шибки

Відео самого удару по критичній інфраструктурі також вже з'явилося в мережі. Влада Хмельницького попереджала про можливі звуки вибухів вже після відбою повітряної тривоги.

Окрім ударів по Миколаєву та Хмельницькому, дрони також атакували і столицю. Всі вони були знищені силами ППО. Про руйнування та травмованих не повідомляють, розповів очільник КМВА Сергій Попко.

Як розповідав "Телеграф", представник ДСНС столиці раніше повідомляв про влучання збитого дрона в житловий будинок, не конкретизуючи чи були якість наслідки. Зазначимо, що через удар по Хмельницькому із затримками слідують п'ять потягів "Укрзалізниці".