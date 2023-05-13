Ворог атакував Україну: вибухи пролунали в декількох областях (фото)

Підтверджені вибухи у Миколаєві та Хмельницькому

Вранці частину України накрило повітряною тривогою. В деяких областях пролунали вибухи. Повідомляється про звук вибуху в Львівській, Хмельницькій та Миколаївській областях, а також в Києві.

За даними КиївОДА, під час тривоги була загроза ворожих безпілотників. Кияни могли чути звуки роботи сил ППО. Повітряна тривога лунала з 1:15 ночі і в Миколаєві. В місті чули вибух, на одному з підприємств почалася пожежа.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, поруч з місцем вибуху постраждали житлові будинки. В п'ятиповерхівці вибило майже всі вікна, пожежі зайнялися в трьох квартирах. Є пошкодження у навчальному закладі поруч. Повідомляється про трьох постраждалих.

На заході України станом на 6 ранку тривога триває. Вибухи чули у Львові та у Хмельницькому. У Хмельницькому нарахували приблизно п'ять вибухів. Вибухи підтвердили у ОВА Хмельниччини. Внаслідок них у людей щонайменше вибило вікна. Також повідомляється про стовп диму.

Наслідок вибуху в Хмельницькому

Дим над Хмельницьком

На Львівщині працюють сили протиповітряної оборони, а також авіація. Представник ГО "Варта" Ігор Зінкевич повідомив, що це пов'язано із шахідами в повітряному просторі України. "Станом на 6:15 13.05.2023 на Львівщині відносно спокійно", — пише він, закликаючи не розповсюджувати чутки. Про спокій в області пише і голова ОВА Максим Козицький.

Раніше "Телеграф" розповідав про вибух у Запоріжжі. В офісі волонтера здетонував трофей, привезений з зони військових дій.