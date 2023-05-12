Підірвали цілого "заступника міністра": у Мелітополі прогримів вибух (фото та подробиці)

Наразі постраждалий в лікарні, інформації про його стан немає

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. У мережі повідомляють про підрив чергового колаборанта — так званого "в.о. заступника міністра будівництва, архітектури та ЖКГ".

Цю інформацію підтвердили у Слідчому комітеті рф та заявили, що вже завели справу. Наразі постраждалий у лікарні.

Ім'я "в.о.замміністра" не називається, але на сайті так званого "міністерства" окупованого регіону є три прізвища: Бичков Д. А., Рябчук О.С. та Артем'єв А.А. Хто саме з них постраждав – невідомо.

Як повідомляють російські слідчі, замах на окупанта було скоєно біля будинку, де він проживає. Невідомі заклали на смітник вибуховий пристрій, який здетонував, коли той вийшов із під'їзду. Потерпілого з мінно-вибуховими травами доставлено до лікарні, про його стан поки нічого не відомо.

Російські "правоохоронці" вже порушили справу за статтею про замах на вбивство загальнонебезпечним способом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Мелітополі знищили окупаційного начальника Приазовського відділу поліції Олександра Міщенко. Вибухівку заклали біля під'їзду колаборанта, територія навколо усипана уламками скла та землею.