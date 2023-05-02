У Мелітополі намагалися вбити топ-поліцая в його ж будинку (відео)

Поплічник окупантів зараз перебуває у лікарні

У Мелітополі Запорізької області, де днями знищили начальника Приазовського відділу окупаційної поліції, вчинили замах на ще одного так званого "правоохоронця". Невідомі намагалися підірвати будинок заступника начальника регіонального ГУ МВС.

Про це повідомляє РІА "Новости" із посиланням на Слідчий комітет росії. Наразі постраждалий у лікарні.

Відомо, що саморобний вибуховий пристрій було прикручено до воріт будинку, де мешкає заступник начальника окупаційного ГУ МВС. Його привели в дію, коли чоловік ішов на роботу та відчинив ворота, щоб вийти з дому.

Поплічник окупантів вижив, але перебуває у лікарні з пораненнями, також пошкоджено автомобіль, який стояв у дворі приватного будинку — у нього вибито шибки. Попередньо вибух стався близько 6:45, про що повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, мешканці північних районів міста чули одиночний вибух, після чого на вулицях було помічено автомобілі швидкої допомоги та поліції.

Т.зв. "правоохоронці" вже порушили кримінальну справу щодо замаху на вбивство і шукають тих, хто може бути причетний до підриву.

"Внаслідок вибуху чоловік отримав мінно-вибухову травму. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу", — повідомляють у Слідчому комітеті росії.

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