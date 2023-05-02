В Мелитополе пытались убить топ-полицая в его же доме (видео)

Пособник оккупантов сейчас находится в больнице

В Мелитополе Запорожской области, где на днях уничтожили начальника Приазовского отдела оккупационной полиции, совершили покушение на еще одного так называемого "правоохранителя". Неизвестные пытались взорвать дом замначальника регионального ГУ МВД.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет россии. Сейчас пострадавший в больнице.

Известно, что самодельное взрывное устройство было прикручено к воротам дома, где живет замначальника оккупационного ГУ МВД. Его привели в действие, когда мужчина шел на роботу и открыл ворота, чтобы выйти из дома.

Пособник оккупантов выжил, но находится в больнице с ранениями, также поврежден автомобиль, который стоял во дворе частного дома — у него повылетали стекла. Предварительно взрыв произошел около 06:45, о чем сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, жители северхных районов города слышали одиночный взрыв, после чего на улицах были замечены автомобили скорой помощи и полиции.

Т.наз. "правоохранители" уже возбудили уголовное дело о покушении на убийство и ищут тех, кто может быть причастен к подрыву.

"В результате взрыва мужчина получил минно-взрывную травму. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение", — сообщают в Следственном комитете россии.

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