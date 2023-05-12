Подорвали целого "замминистра": в Мелитополе прогремел взрыв (фото и подробности)

Пострадавший в больнице, информации о его состоянии нет

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. В сети сообщают о подрыве очередного коллаборанта — так называемого "и.о. замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ".

Эту информацию подтвердили в Следственном комитете россии и заявили, что уже завели дело. На данный момент пострадавший в больнице.

Имя "и.о.замминистра" не называется, но на сайте так называемого "министерства" оккупированного региона есть три фамилии: Бычков Д. А., Рябчук О.С. и Артемьев А.А. Кто именно из них пострадал — неизвестно.

Как сообщают российские следователи, покушение на оккупанта было совершено возле дома, где тот проживает. Неизвестные заложили в мусорку взрывное устройство, которое сдетонировало, когда тот вышел из подъезда. Пострадавший с минно-взрывными травами доставлен в больницу, о его состоянии пока ничего не известно.

Российские "правоохранители" уже завели дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Мелитополе уничтожен оккупационный начальник Приазовского отдела полиции Александр Мищенко. Взрывчатку заложили у подъезда коллаборанта, территория вокруг усыпана обломками стекла и землей.