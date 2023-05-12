Было слышно в разных районах города: в центре Мелитополя прогремел мощный взрыв (обновлено)

Утро 12 мая в Мелитополе выдалось неспокойным

Ранним утром 12 мая во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, который слышали в разных районах города.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его информации, мощный взрыв раздался в центральной части города.

При этом Федоров пока не может сказать о том, что именно стало причиной взрыва и к каким последствиям он привел.

"Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем", — написал он.

В то же время местные Telegram-каналы пишут, что взрыв в Мелитополе хорошо слышали жители центральной части города, в районе парка и в районе Песчаного.

Оккупационные власти позже сообщили, что взрыв прогремел около 6.50 на ул. Шмидта. По их информации, в мусорном баке сработало СВУ.

"Никто не пострадал. Повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме", — пишут оккупанты.

В комментариях к публикации жители города подтверждают, что слышали громкий взрыв. При этом слышно его было далеко за пределами центра, если верить сообщениям граждан. К слову, в своих сообщениях жители Мариуполя не скрывают, что надеются на плохие новости для оккупантов.

Ранее "Телеграф" писал, что в конце апреля в Мелитополе уничтожили начальника Приазовского отдела оккупационной полиции,