"Взрывной полк": в Мелитополе среди фото ветеранов заметили взорванных путинистов (фото)

Взорванных (комически в обоих случаях) террориста и пропагандиста поставили в один ряд с погибшими во Второй мировой войне

Сегодня 9 мая россияне отмечают День победы, традиционно сопровождаемый большим количеством так называемого "победобесия". Российский диктатор путин уже успел выступить с речью, в которой выдал очередную порцию бреда.

Также россияне должны в этот день традиционно проводить свои акции "Бессмертный полк", во время которых по идее они должны чествовать ветеранов Второй мировой и ходить с их фотографиями. Отметим, что в 24 городах россии эти акции отменены. Однако в оккупированном Мелитополе акцию провели, а среди ветеранов оказались и ликвидированные российские коллаборанты, оккупанты и пропагандисты, сообщают местные Telegram-каналы.

Фотографии этих представителей "русского мира" еще и стилизовали под черно-белые фото ветеранов германо-советской войны. А сверху написали "Помним, гордимся". Отметим, что парад ко Дню победы в россии прошел, мягко говоря, сдержан. На действе была только раритетная техника и очень мало людей.

Советник министра обороны Алексей Копытько считает, что такое бедное шоу не понравится россиянам, привыкшим к какой-либо помпезности. Еще большую курьезность добавил тот факт, что ветеранам на параде подарили игрушечные конструкторы.