"Вибуховий полк": в Мелітополі серед фото ветеранів помітили підірваних путіністів (фото)

Підірваних (комічно в обох випадках) терориста і пропагандиста поставили в один ряд із загиблими у Другій світовій війні

Сьогодні 9 травня росіяни відзначають День перемоги, який традиційно супроводжується великою кількістю так званого "побєдобєсія". Російський диктатор путін вже встиг виступити з промовою, у якій видав чергову порцію маячні.

Також росіяни мали у цей день традиційно проводити свої акції "Безсмертний полк", під час якого за ідеєю вони мають вшановувати ветеранів Другої світової та ходити з їхніми фотографіями. Зазначимо, що у 24 містах рф ці акції скасовані. Однак в окупованому Мелітополі акцію таки провели, а серед ветеранів опинилися й ліквідовані російські колаборанти, окупанти та пропагандисти, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Світлини цих представників "русского міра" ще й стилізували під чорно-білі фото ветеранів німецько-радянської війни. А згори написали "Помним, гордимся". Зазначимо, що парад до Дня перемоги у росії пройшов, м'яко кажучи, стримано. На дійстві була лише раритетна техніка і дуже мало людей.

Радник міністра оборони Олексій Копитько вважає, що таке бідне шоу не сподобається росіянам, які звикли до не аби якої помпезності. Ще більшої курйозності додав той факт, що ветеранам на параді подарували іграшкові конструктори.