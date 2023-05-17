"Загнанному путину грозит переворот, а Украина имеет отличный шанс на победу в этом году": анализ от генерала

Имперский и шовинистический путинский режим можно подавить лишь силой, считает Василий Богдан.

Украина получает всё более мощную поддержку со стороны зарубежных партнеров, причем как военную, так и экономическую. Во многом этому способствуют зарубежные поездки президента Владимира Зеленского, который в мае побывал уже в Финляндии, в Нидерландах, в Италии и Германии, а затем еще и во Франции и Великобритании. В свою очередь, страну-агрессора – российскую федерацию – поджидают новые санкции, а ее изоляция становится всё более явной.

Об усилении Украины, ослаблении россии, венгерских проделках и позитивных ожиданиях "Телеграфу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Режим Орбана компрометирует НАТО и ЕС

"На протяжении года наблюдается мощная политико-дипломатическая деятельность на международной арене высшего военно-политического руководства Украины. Визиты президента, премьера, главы Верховной Рады, отдельных министров (иностранных дел, Минобороны), других политиков, дипломатов и чиновников – дают свой позитивный результат. После майских встреч Зеленского с представителями скандинавских стран, с руководством Италии, Германии, Франции, Великобритании – Украина получает более мощную поддержку по всем направлениям – военному, финансовому, энергетическому, гуманитарному. Одновременно с этим усиливается изоляция и путина и россии в целом", – подчеркивает генерал Богдан.

Он напоминает, что Украина получает мощные военные пакеты от США, Великобритании и ЕС. А россия от них же – мощные пакеты санкций.

Это, подчеркивает эксперт, свидетельствует о правильном курсе руководства Украины на мобилизацию наших партнеров для противодействия российской агрессии, для приближения нашей победы над рф.

"Есть, к сожалению, среди тех же европейских стран, откровенные "белые вороны". Особенно выделяется Венгрия, всячески тормозящая и поддержку Украины, и санкции против россии, – отмечает ветеран внешней разведки. – Ее руководство, равно как представители левых и правых радикальных политических сил в других странах, ретранслируют кремлевские меседжи, спекулируют, истерят, призывают к прекращению огня, проведению мирных переговоров (с желанием фактически заморозить конфликт в интересах рф)".

По словам Василия Богдана, возмущает позиция автократического режима в соседнем государстве.

"У меня ощущение, что это именно режим Орбана, а не Венгрия как таковая (прекрасная страна), является гнойником на теле НАТО и ЕС. И этот режим фактически компрометирует сейчас эти структуры, дрейфуя не в сторону демократических идеалов, которые они исповедуют, а – в прямо противоположную", — говорит ветеран внешней разведки.

Несмотря на сложности с Будапештом, в целом Киев имеет колоссальную поддержку ЕС и НАТО. И хорошие перспективы оказаться там куда быстрее, чем думают некоторые, подчеркивает генерал.

О перспективах россии и уроках для Украины

По словам Василия Богдана, после встреч с Зеленским, с другими представителями Украины, многие зарубежные политики, а также религиозные деятели меняют риторику с пророссийской или нейтральной – на проукраинскую.

"Очень важна роль церкви, – акцентирует эксперт. – И Вселенского патриарха Фарфоломея, и руководителя Украинской греко-католической церкви Святослава и главы Православной церкви Украины Епифания. Все они делают важное дело в ракурсе мобилизации православного мира – как западного, так и восточного обряда – вокруг поддержки Украины".

По его мнению, на этом фоне еще более жалко выглядит Русская православная церковь, которая фактически освятила агрессию, продолжает поддержку убийства украинцев, в том числе мирных граждан.

"В этом ракурсе вполне логично недавнее заявление Зеленского в Риме, что путин своим дальнейшим пребыванием на посту президента, продолжением своей агрессивной политики, лишь еще больше изолирует рф от цивилизованного мира. Это вытекает из ситуации, которая складывается вокруг россии и путина", — говорит Василий Богдан.

Перспективы у рф, мягко говоря, не радужные, считает генерал. Усиливаются и расширяются санкции. Возможно, дойдет вскоре и до ядерной энергетики. Начали плотнее отслеживать, какие страны помогают обходить ограничения. И они тоже могут нарваться на санкции.

"Путинский режим, несмотря на попытки втянуть в войну Иран, Северную Корею, даже Китай, не может активизировать свой военно-промышленный комплекс так, чтобы поставить изготовление военной техники, боеприпасов на уровне, достаточном для боевых действий высокой интенсивности, – продолжает генерал. – Тогда как мы имеем хорошие перспективы для деоккупации украинских территорий уже в этом году. По крайней мере, судя по последним пакетам военной помощи и вырисовывающимся перспективам "самолетной коалиции". Есть высокая вероятность, что до осени получим современные истребители типа F-16 или других моделей, к примеру, европейских".

По мнению Василия Богдана, если Кремль в ближайшее время не выведет из Украины войска, не начнет конструктивные переговоры – это чревато не только ликвидацией путинского режима с привлечением всех виновных в агрессии к уголовной ответственности, но и – фрагментацией рф, ее распадом или полураспадом.

"К сожалению, при развале Советского Союза, в эйфории от независимости, многие недооценили опасность, исходящую от россии, зараженной имперским духом, – отмечает Василий Богдан. – Тот же якобы демократ Ельцин, воспитанный в авторитарном коммунистическом духе, уже тогда мечтал, что никто из бывших советских республик, включая Украину, не будет самостоятелен, кроме рф".

Генерал напомнил, что недавно появились признания экс-президента США Билла Клинтона, который извинялся за то, что давил в начале 1990-х на Украину, чтобы она отказалась от ядерного оружия.

"Мы отказались – и это в итоге привело к российской агрессии. Кроме того, Клинтон признался, что во время одного разговора с путиным тот ему прямо заявил, что не признаёт суверенитет Украины, — продолжает ветеран-разведчик. — Из чего Клинтон сделал вывод, что россия точно нападет на Украину. Все эти заявления, сделанные задним числом, чтобы себя обелить, вызывают лишь возмущение. И понимание того, как мы были доверчивы, недальновидны".

По мнению эксперта, сейчас Украина пожинает страшные плоды того, что ряд украинских руководителей более 30 лет независимости пребывали в иллюзиях касательно отношений с рф, думали лишь об обогащении – собственном и своего окружения.

Генерал подчеркивает, что рано или поздно переговоры с россиянами вести придется. Правда вопрос – когда и с кем?

"Либерально-демократическая российская прослойка сейчас либо пребывает в эмиграции, либо – в застенках. Так что она в обозримом будущем вряд ли способна повлиять на ситуацию в рф. Всё выглядит так, что имперский, шовинистический, террористический, геноцидный путинский режим можно подавить лишь силой, – считает Василий Богдан. – Я не вижу в поведении путина и его клики, что они готовы идти на какие-то компромиссы".

Экс-разведчик напомнил обстрелы украинских городов, объектов критической инфраструктуры, которые все чаще распространяются и на западные регионы.

"Скорее всего, путин как загнанный зверь, засевший в Кремле, будет бороться до конца, — считает Василий Богдан. — Но не все в россии хотят этого самого "конца", который может привести к развалу рф. Так что вероятен дворцовый переворот. Предпосылок же для бунтов в рф пока не наблюдается. Впрочем, тут ключевое слово "пока".

По его словам, энергия недовольства путиным накапливается – и в определенный момент возможен взрыв, который сметет многих. Ну, а мы должны сделать всё, чтобы ускорить этот взрыв. Прежде всего – сломав хребет армии агрессора на поле боя, подытожил военный эксперт.