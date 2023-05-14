Вмешательство рф в турецкие выборы, "прогиб" грузинской верхушки и "миротворчество" Китая - в интервью экс-главы МИД Украины Огрызко

Опытный дипломат проанализировал действия россии в отношении Грузии и Турции, а также последнюю активность Китая

Россияне, продолжая войну в Украине, пытаются вмешиваться в дела других стран, делая то очередные провокации касательно Грузии, то запуская руки во внутреннюю политику Турции. В свою очередь, европейцы давят на Китай, пытаясь убедить его повлиять на Кремль, продолжающий сеять хаос везде и всюду. "Телеграф" побеседовал с бывшим министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко касательно грядущих турецких выборов, российских игр там и в Грузии, а также о китайском "миротворчестве".

– В Турции 14 мая состоятся президентские и парламентские выборы, на которых действующему главе государства Реджепу Эрдогану, правящему почти 20 лет, будет противостоять поддержанный рядом оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу.

Какие ожидания от этого противостояния? Какие интересные моменты в ракурсе этих выборов можно отметить?

– Касательно выборов в Турции сейчас можно сказать одно – кто бы ни победил в первом туре, будет второй тур. Давать какие-то прогнозы – дело неблагодарное. Мировая практика показывает, что можно проигрывать в первом туре и победить во втором, равно как наоборот. Потому, думаю, всё будет понятно 28 мая, после второго тура, а не 14-го, после первого. Пока что идет достаточно жесткая внутриполитическая борьба. Чем она закончится – решат турецкие избиратели.

При этом стоит отметить, что лидер объединенной оппозиции – Кемаль Кылычдароглу – прямо обвинил рф в попытке вмешательства в турецкие выборы. Это не сенсация, ведь для россии подобные действия – привычная практика. Но, в случае, если победу одержит оппозиционный кандидат, он, думаю, это россиянам очень быстро вспомнит.

– На этой неделе Кремль вдруг решил отменить визовый режим для грузинских граждан, а также возобновить авиасообщение между россией и Грузией. Причем грузинские правительство и парламент такой шаг приветствовали. О чем это говорит?

– Знаете, к представителям грузинского народа я отношусь с особым пиететом. Считаю его одним из наших самых близких по духу. Это народ, который, как и мы, понимает, что такое – свобода. И, как и украинцы, не раз за время своей истории боролся за эту свободу, в том числе в кровавой борьбе с россиянами.

Потому я представляю, как тяжело сегодня грузинам терпеть свой пророссийский режим. Но уверен, что после победы Украины над Московией ситуация в Грузии кардинально переменится, в том числе внутриполитически. Соответственно, произойдут перемены и во внешней политике. Пока же, к сожалению, грузинский правящий режим лег под рф. И фактически выполняет все желания Кремля. Это очень печально. Но я верю, что подобное продлиться недолго.

– О чем говорит позиция президента Грузии – Саломе Зурабишвили, которая назвала вышеназванные кремлевские инициативы "российской провокацией"?

– Она говорит правильные вещи, но, увы, практического влияния на принятие политических решений, на их реализацию – не имеет. Однако как политический лидера, как голос страны – Саломе Зурабишвили сделала правильные акценты. И на Западе, как минимум, на это обращают внимание. Потому что среди властей Грузии именно президент сейчас, похоже, выступает за демократию, за евроинтеграцию, за путь, который избрал ее народ. И по которому, уверен, он продолжит идти после того, как мы нанесем поражение рф.

– Что можно сказать об усилившемся в последние месяцы китайском "миротворчестве", в том числе в ракурсе анонсированного на будущую неделю вояжа спецпредставителя КНР по странам ЕС, Украине и рф?

– Все прекрасно понимают суть этих предложений Китая. Все видят, что он выступает на стороне Кремля, как бы ни пытался создать впечатление, что он является неким посредником. Не может быть посредником тот, кто опосредованно, но – помогает стране-агрессору. Экономически – так точно. Есть даже определенные данные разведок (которые не дают ссылок на свои источники), что и в военном. Некоторые политические моменты также свидетельствуют, что Китай, к сожалению, избрал сторону российского тоталитаризма. В какой-то мере предсказуемо, ведь он и сам является тоталитарной державой.

Соответственно, ожидать от КНР чего-то конструктивного в рамках реальной посреднической миссии – дело неблагодарное.