Война — день 444: ВСУ демонстрируют успехи возле Бахмута, а оккупанты опасаются окружения

Оперативно о главном 13 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 444 дня. Благодаря успешным действиям ВСУ в районе Бахмута интенсивность боев вокруг города значительно снизилась, однако несмотря на это россияне все еще предпринимают попытки атаковать на этом направлении. Кроме того, тяжелые бои ведутся у Марьинки. При этом удары украинских защитников заставили оккупантов заметно понервничать, а в самой россии и вовсе заявили о начале широкомасштабного наступления ВСУ. В свою очередь главарь "вагнеровцев" евгений пригожин и вовсе прогнозирует, что россиянам в Бахмуте грозит окружение.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Депутат госдумы рф получил ранения при взрыве в украинском Луганске, — росСМИ. По словам самого военного, он решил покрасоваться на фоне горящего здания, и во время второго удара на него упал кирпич (то есть, депутат оказался глупее, чем можно было предположить).

00:00 Спикер Восточной группировки сил обороны Украины Сергей Череватый сообщил, что за три дня контрнаступательных действий ВСУ возле Бахмута были освобождены 17,3 квадратных километра территории.

Узнать о главных событиях 10 мая можно в публикации: Война — день 441: ВСУ бьют оккупантов под Бахмутом, а российские обстрелы городов не прекращаются

С данными за 11 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 442: оккупанты "огребают" под Бахмутом от ВСУ, но продолжают атаковать

О том, что происходило 12 мая, читайте в материале: Война — день 443: на востоке продолжаются ожесточенные бои, давление на оккупантов растет