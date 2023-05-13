Системы ПВО и много чего еще: Германия передаст Украине самый большой в истории пакет военной помощи — СМИ

Украина получит еще больше вооружения от Германии

В Германии подготовили новый пакет военной помощи для Украины. В него войдет вооружение на сумму в 2,7 миллиарда евро. Недавно о новом пакете помощи для ВСУ сообщили и в США.

Как пишет Spiegel со ссылкой на правительственные источники, данный пакет помощи будет самым большим от Германии с начала полномасштабной войны в Украине.

Что получит Украина в новом пакете помощи от Германии:

20 бронетранспортеров Marder;

30 танков Leopard 1;

18 колесных гаубиц;

4 системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM;

12 пусковых установок IRIS-T-SLS;

сотни управляемых ракет для вышеупомянутой системы;

около 200 разведывательных беспилотников

около 100 защищенных боевых машин

свыше 100 машин логистической поддержки

Источники в правительстве Германии уточнили, что цель данного пакета помощи — укрепить сухопутные войска, а также модернизировать противовоздушную оборону Украины.

Ожидается, что о передаче нового пакета военной помощи объявят 14 мая в Аахене, куда ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее "Телеграф" писал, что Чехия передаст Украине советские системы ПВО.