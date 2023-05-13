Укр

Системы ПВО и много чего еще: Германия передаст Украине самый большой в истории пакет военной помощи — СМИ

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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IRIS-T-SLM Новость обновлена 13 мая 2023, 11:36
IRIS-T-SLM. Фото armyinform.com.ua

Украина получит еще больше вооружения от Германии

В Германии подготовили новый пакет военной помощи для Украины. В него войдет вооружение на сумму в 2,7 миллиарда евро. Недавно о новом пакете помощи для ВСУ сообщили и в США.

Как пишет Spiegel со ссылкой на правительственные источники, данный пакет помощи будет самым большим от Германии с начала полномасштабной войны в Украине.

Что получит Украина в новом пакете помощи от Германии:

  • 20 бронетранспортеров Marder;
  • 30 танков Leopard 1;
  • 18 колесных гаубиц;
  • 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM;
  • 12 пусковых установок IRIS-T-SLS;
  • сотни управляемых ракет для вышеупомянутой системы;
  • около 200 разведывательных беспилотников
  • около 100 защищенных боевых машин
  • свыше 100 машин логистической поддержки

Источники в правительстве Германии уточнили, что цель данного пакета помощи — укрепить сухопутные войска, а также модернизировать противовоздушную оборону Украины.

Ожидается, что о передаче нового пакета военной помощи объявят 14 мая в Аахене, куда ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее "Телеграф" писал, что Чехия передаст Украине советские системы ПВО.

Теги:
#Украина #Германия #Помощь #Вооружение