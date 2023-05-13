Системы ПВО и много чего еще: Германия передаст Украине самый большой в истории пакет военной помощи — СМИ
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Украина получит еще больше вооружения от Германии
В Германии подготовили новый пакет военной помощи для Украины. В него войдет вооружение на сумму в 2,7 миллиарда евро. Недавно о новом пакете помощи для ВСУ сообщили и в США.
Как пишет Spiegel со ссылкой на правительственные источники, данный пакет помощи будет самым большим от Германии с начала полномасштабной войны в Украине.
Что получит Украина в новом пакете помощи от Германии:
- 20 бронетранспортеров Marder;
- 30 танков Leopard 1;
- 18 колесных гаубиц;
- 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM;
- 12 пусковых установок IRIS-T-SLS;
- сотни управляемых ракет для вышеупомянутой системы;
- около 200 разведывательных беспилотников
- около 100 защищенных боевых машин
- свыше 100 машин логистической поддержки
Источники в правительстве Германии уточнили, что цель данного пакета помощи — укрепить сухопутные войска, а также модернизировать противовоздушную оборону Украины.
Ожидается, что о передаче нового пакета военной помощи объявят 14 мая в Аахене, куда ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее "Телеграф" писал, что Чехия передаст Украине советские системы ПВО.