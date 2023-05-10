Война — день 441: ВСУ бьют оккупантов под Бахмутом, а российские обстрелы городов не прекращаются

Оперативно о главном 10 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 441 день. Оккупационные войска продолжают предпринимать попытки продавить оборону ВСУ на востоке страны, а наибольшие усилия по-прежнему прилагают у Бахмута и Марьинки. При этом возле Бахмута украинские защитники смогли обратить в бегство целую российскую бригаду, и оттеснить оккупантов из нескольких квадратных километров. Тем временем воздушный террор россиян продолжается, а по Украине противник запускает ракеты и дроны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall хочет открыть предприятие в Украине и производить там танки, ПВО и снаряды.

00:00 Оккупанты запустили по Украине новую волну беспилотников. Сообщается о взрывах в Днепропетровской области

С данными за 7 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 438: оккупанты снижают темпы атак и готовятся к контрнаступлению ВСУ

О том, что происходило 8 мая, читайте в материале: Война — день 439: : "праздничный" террор от оккупантов и попытки завершить захват Бахмута

Узнать о главных событиях 9 мая можно в публикации: Война — день 440: оккупанты "отмечают" 9 мая ракетным террором Украины и усиленно давят на Бахмут