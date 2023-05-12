"Фронт проваливается, конашенков врет": пригожин в панике рассказал, чем грозит контратака ВСУ в Бахмуте (видео)

Россияне бегут и истерят

Главарь ЧВК "Вагнера" продолжает конфликт с Министерством обороны рф. Он развеял очевидный миф российских генералов, которые заявили о тактическом отступлении в районе Бахмута, якобы с целью занять более выгодные позиции, а также объяснил, чем на самом деле это грозит оккупантам.

Нытьем главаря террористов поделилась его пресс-служба.

По его словам, представитель Минобороны рф игорь конашенков, говоря о тактическом отступлении россиян на малоильиновском направлении просто на просто в очередной раз наврал. На деле действия россиян являются ничем иным, как бегством. Это можно было видеть и по заявлением наших военных, которые прикрепляли соответствующие видео, на которым запечатлено бегство целой бригады вс рф, но теперь это начали признавать и сами россияне.

Он отметил, что после того, как наемники передали фланги вокруг Бахмута войскам рф те просто сбежали, а теперь для ВСУ открывается дорога на Бахмут из Часов Яра, а также для украинских защитников появилась возможность выйти к северным окраинам города-крепости.

"Выход к Берховскому водохранилищу, если вы посмотрите, что происходит в населенном пункте Берховка, это значит, что противник подойдет к Бахмуту и будет находится от города на расстоянии 500 метров. Заняв все тактические высоты. С потерей Берховского водохранилища, с потерей всех этих территорий, которые оставили (вс рф — Ред.), а это 5 квадратных километров, только за сегодня, у противника полностью освобождена дорога Часов Яр — Бахмут. И противник сумеет пользоваться этой дорогой — это первое, он занял тактические высоты — это два", — говорит пригожин.

Область за которую тревожиться пригожин

Активное движение наших войск на флангах Бахмута проще понять, на анимированном изображении.

Тут стоит отметить, что успешную контратаку ВСУ на Бахмутском направлении уже подтверждают и в Минобороны Украины. Так, например, замглавы МО Анна Маляр заявила, что украинские защитники продвинулись вперед на два километра. Вероятнее всего она имела ввиду область Берховского водохранилища. Именно там, судя по картам, произошло движение вперед именно на 2 км.

Но бегство россиян можно уже увидеть не только на картах и услышать не только по заявлениям. В сети уже появляется все больше и больше видео очередного "жеста доброй воли".

Пригожин в связи со всем этим уже начал настоящую истерику, ведь по его словам, теперь Бахмут для ВСУ находится, как на ладони.

"Следующий шаг, когда они зайдут в населенный пункт Берховка — это будет означать постепенное окружение Бахмута", — прогнозирует он.

Из всего вышеуказанного пригожин делает неутешительный для рф вывод- даже в случае захвата Бахмута его ЧВКашниками россия от этого не получит ничего потому что: "фланги сыпятся, фронт проваливается".

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины подтвердил успешную контратаку ВСУ под Бахмутом.

Также мы сообщали, что пригожин написал письмо шойгу с неожиданным предложением.