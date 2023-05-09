ВСУ достигли успеха под Бахмутом: с позиций сбежала целая бригада россиян, а у пригожина истерика

Оккупанты потеряли много солдат и техники

Российская 72 отдельная мотострелковая бригада сбежала со своих позиций под Бахмутом, что позволило ВСУ заметно продвинуться и вызвало очередную истерику у главаря наемников ЧВК "Вагнера" евгения пригожина.

Как проинформировала пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады, заявления о том, что пригожин там потерял около 500 человек являются правдивыми.

"Третья штурмовая бригада благодарит за огласку нашего успеха на фронте", — говорится в сообщении.

В сообщении указано, что в течение двух суток на юго-западных окрестностях города украинские штурмовики смогли ликвидировать 64 оккупантов, а еще 87 были уничтожены на полпути к их позициям. В подразделении отмечают, что среди убитых есть и "вагнеровцы".

ВСУ удалось захватить в плен по меньшей мере пятерых оккупантов, а также уничтожить несколько складов с боезапасом, минометов и БМП противника.

Стоит отметить, что в своем обращении 9 мая пригожин пожаловался на то, что снаряды ему так и не дали, а российская армия "бежит".

"Бежит, потому что 72 бригада прос*ала 3 квадратных километра, на которых у меня погибло порядка 500 человек", — сказал он, а также добавил, что если фронт посыпется, то ВСУ "придут в Ростов" и война будет проиграна для россиян

Кроме того, пригожин заявил, что его предупредили о том, что если его наемники покинут свои позиции, то это будет расценено, как "измена родине".