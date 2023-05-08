Снарядов у "вагнеровцев" и правда нет? В ГУР дали оценку истерике пригожина

Боевики из ЧВК "Вагнера" действительно имеют серьезные проблемы под Бахмутом

У боевиков ЧВК "Вагнера" действительно наблюдается дефицит боеприпасов, о чем недавно в истерике кричал главарь наемников евгений пригожин.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, россия несет огромные потери на Бахмутском направлении, в том числе и среди боевиков ЧВК "Вагнера".

"И расходы БК большие. Потому такой дефицит наблюдается. К тому же с рекрутингом дополнительных боевиков даже по зонам у разных ЧВК, в том числе у "вагнеровцев", действительно наблюдаются серьезные проблемы. Хотя такой рекрутинг продолжается", — сказал он.

При этом Юсов отметил, что на направлениях, где враг пытается вести наступательные действия, лимитирование боеприпасов у россиян не наблюдается.

"Бахмут, Авдеевка. Там они стараются не жалеть боеприпасов. Хотя информация о проблемах с БК, с техникой, с бронетехникой присутствует, и о проблемах с артиллерией – тоже. Мы их не можем и не должны относительно этих направлений преувеличивать, но поступают такие сигналы", — добавил он.

Недавно Юсов также дал интервью "Телеграфу", почитать которое можно по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, что в минобороны рф ответили на просьбу пригожина выделить больше боеприпасов.