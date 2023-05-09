"Несколько дней пободаемся": пригожин сделал новое заявление о Бахмуте

Наемникам пригрозили, что их уход из Бахмута будет расценен как измена родине

Глава ЧВК "Вагнера" евгений пригожин заявил, что его наемникам по-прежнему не дают боеприпасы, однако несмотря на "снарядный голод" они пока не будут отступать от Бахмута еще несколько дней.

Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 9 мая, в Telegram-канале пресс-службы пригожина.

"Вчера пришло боевое распоряжение, в котором было четко сказано, первое важное — это в случае ухода с позиций это будет признано, как измена родине. Это к нам обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададим вопрос все таки "кто родине изменяет?". Видимо, тот, кто это подписывал", — сказал глава ЧВК.

В этом распоряжении, по словам пригожина, было также указано, что ЧВК "Вагнера" обязаны снабдить всем необходимым. Но, сам пригожин считает, что человек, который его подписал, видимо, боялся что "вагнеровцы" уйдут из Бахмута и к нему в Ростов придут украинцы.

"А к нему в Ростов украинцы придут, если фронт посыпется. Сегодня делается все абсолютно, чтобы он посыпался. Поэтому сегодня одно из подразделений Министерства обороны бежало с одного из наших флангов. Бросив позиции, сбежали все и оголили фронт шириной почти 2 км и глубиной 500 метров. Хорошо, что мы его заблокировали кое-как", — истерит пригожин.

Он заявляет, что "вагнеровцы" останутся в Бахмуте еще несколько дней, но главарь ЧВК по-прежнему ждет ответа относительно поставок боеприпасов. Но в то же время сегодня утром начальник Генштаба валерий герасимов лично уменьшил для наемников пригожина количество выдаваемых боеприпасов.

"Мы не уйдем из Артемовска (Бахмут, — Ред.), будем отстаивать еще несколько дней. Пободаемся, а там разберемся", — сказал пригожин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 мая евгений пригожин сделал громкое заявление о том, что "вагнеровцы" якобы уходят из Бахмута, потому как им не дают боеприпасы.