Продвижение ВСУ в Бахмуте: Зеленский сделал сообщение по итогам Ставки

На ставке докладывали Залужный, Сырский, Резников и другие

Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Комментируя его, президент Украины по сути подтвердил успешную контратаку ВСУ под Бахмутом.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

"Заслушали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно по некоторым направлениям", — заявил президент.

Также Зеленский рассказал, что на Ставке докладывал и и генерал Тарнавский по поводу актуальной ситуации в ОСУВ "Таврия". ОСУВы "Одесса", "Север" – также под контролем.

"Определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад", — говорит Зеленский.

Кроме того, отмечает президент, были важные доклады главкома Залужного, министра Резникова, генштаба и министра стратегпрома Камышина.

"Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", — подытожил глава государства.

Напомним, что на днях под Бахмутом с позиций сбежала целая бригада россиян, а ВСУ с тех пор продвинулись на этом направлении на несколько километров вперед. Тем временем, вероятно, чтобы как-то успокоить перепуганных россиян роспропаганда активизировала фейки, в частности о Залужном.