Пропагандисты пытаются успокоить россиян, но получается смешно

Россияне продолжают плодить безумные теории о том, куда-же пропал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В своем потоке абсурда они и вовсе дошли до того, что ВСУ скоро "перестанут существовать".

Данный шизоидный бред на полном серьезе россиянам "впаривает" официальный печатный орган правительства рф — "Российская газета".

Так, пропагандисты уже не говорят, что Залужный "погиб" вместо этого они нашли новую "фишку" — Залужный арестован. Об этом, например, вышеупомянутая газета пишет, ссылаясь на слова российского офицера спецназа и полковника в отставке анатолия матвийчука.

"Надежный", как швейцарские часы источник уверенно говорит — Залужный и Сырский арестованы за неповиновение Зеленскому. И исходя из этих выдумок спецназовец радует наивных россиян — ВСУ "доживают последние дни" из-за отсутствия руководства.

Напомним, что россияне накануне грядущего наступления, которого они панически бояться, активизировали свои фейки, вероятно призванные уменьшить градус паники в российском обществе. Так, например, только за последние дни они распространяли фейки о Залужном, который якобы погиб, потом, что техника ВСУ, переданная нам Западом, не справляется с нашими дорогами, а теперь вот и вовсе говорят ВСУ "развалятся".

При этом при любом шорохе вся роспропаганда сразу отбрасывает свои фейки и скулит о контрнаступлении.