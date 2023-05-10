Залужный жив: Маляр прокомментировала нелепый фейк россиян

В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих

Россияне продолжают усиленно штамповать фейки об Украине, в частности о её военных. Не так давно они заявляли, что якобы убили главу нашей Теробороны, а теперь распространяют информацию, что Валерий Залужный якобы мертв.

С опровержением всех российских бредней выступила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что сейчас в российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. Однако она заверила, что все живы.

Отметим, что ряд российских Telegram-каналов говорят, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный долго не появлялся на публике, а кроме того еще и была отменена его встреча с главнокомандующим НАТО в Европе. Из всего этого они сделали "гениальный вывод" — генерал мертв. И все это они пытались внушить своим читателям приводя новые и нелепые "доказательства".

Так, например, к якобы доказательствам "гибели" Залужного пропагандисты приплели гибель сотрудника ОП Алексея Титаренко.

"Он погиб в населенном пункте Часов Яр во время обстрела резервов ВСУ. Источники не исключили, что Залужный тоже был там или где-то рядом", — говорят лжецы

Кроме Залужного информатикам подверглись командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский и глава ТрО Танцюра. Всех кроме Сырского в своих снах "убили" "вагнеровцы". Главу СВ ВСУ словесно "разбомбили" ВКС росии.

Представитель военных отметила, что "Обычно такие сообщения преследуют несколько целей:

- психологическое влияние на самого человека

- деморализация украинских войск

- краткосрочный хайп на теме для

поднятие духа собственного войска

Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование", — объясняет Маляр.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне запустили новый фейк о технике ВСУ.