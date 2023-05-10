Залужный отказался от видеовстречи с начальниками НАТО: озвучена причина

Залужный не может принять участие в заседании военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от участия в заседании военного комитета НАТО в видеоформате из-за напряженной оперативной ситуации на фронте.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании военного комитета НАТО даже формате видеоконференции", — сказал глава комитета Альянса Роб Бауэр, который открыл мероприятие.

Открывая заседание, Бауэр заверил в продолжении всесторонней военной поддержки Украины со стороны Североатлантического альянса.

Отметим, на 441-й день полномасштабного вторжения оккупационные войска продолжают предпринимать попытки продавить оборону ВСУ на востоке страны, а наибольшие усилия по-прежнему прилагают у Бахмута и Марьинки. При этом возле Бахмута украинские защитники смогли обратить в бегство целую российскую бригаду, и оттеснить оккупантов из нескольких квадратных километров. Тем временем воздушный террор россиян продолжается, а по Украине противник запускает ракеты и дроны.

Как сообщал "Телеграф", ранее Валерий Залужный пообщался с начальником объединенного комитета штабов США Марком Милли и рассказал, в чем сейчас нуждаются ВСУ. В частности есть большая потребность в большем количестве средств ПВО из-за постоянных российских ударов с применением стратегической авиации и управляемых авиабомб.