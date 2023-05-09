На Донбассе погиб сотрудник ОП: Ермак сообщил детали

Трагическая новость пришла в ОП

Полномасштабная война с россией продолжает ежедневно забирать жизни украинцев. Сегодня, 9 мая, печальная новость с фронта пришла в Офис президента. На войне погиб его сотрудник, который воевал на Донбассе.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Как стало известно, на войне погиб консультант Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики Алексей Титаренко. Жизнь героя оборвалась на передовой Донбасса.

"Сочувствую родным и близким! Украина будет всегда помнить героев!", — говорит Ермак.

В НАНУ, где работает его жена, рассказали, что воин погиб 7 мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что на передовой погиб бывший нардеп Украины Олег Барна. Он отправился воевать еще в 2014 году, однако потом вернулся, чтобы стать нардепом. После начала вторжения россиян экс-политик опять отправился воевать даже несмотря на то, что у него была инвалидность.

Также мы сообщали, что депутат из Буковины Иван Варчук, который встал на защиту родины с оружием в руках, погиб на Харьковщине вблизи населенного пункта Бударки в результате столкновения с российской ДРГ