У героя остались двое детей: На фронте погиб воин-бодибилдер

Спортсмен с первый дней полномасштабного вторжения рф служил в Национальной гвардии Украины

В боях на Луганщине погиб кандидат в мастера спорта Украины по бодибилдингу, младший сержант Евгений Бондаренко. Ранее в результате вражеского минометного обстрела был убит мастер спорта по бодибилдингу Дмитрий Подопригора, служивший в рядах ВСУ.

О смерти Героя сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины в telegram. Спортсмен был убит захватчиками 1 мая. У него остались жена и двое детей.

Евгений любил спорт. Был кандидатом в мастера спорта Украины по бодибилдингу, а также искренним болельщиком черлидинга. Жена воина, Анастасия, является тренером Всеукраинской федерации черлидинга (ВФЧ).

"27 февраля 2022 года Евгений стал в ряды Национальной гвардии Украины и освобождал нашу землю от российского нашествия. Погиб как настоящий Герой. Погиб, чтобы мы жили в свободной и демократической Украине", — отметили в ВФЧ.

Напомним, что в боях под Бахмутом (Донецкая область) захватчики убили мастера спорта Украины по фри-файту Андрея Храпанова. Также на этом направлении погиб известный украинский воин-легкоатлет Владимир Андрощук.