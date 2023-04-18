В собственный День рождения: бывший народный депутат Украины погиб в боях против россиян
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Экс-нардеп с первого дня вторжения отправился на фронт
Бывший народный депутат Украины Олег Барна отдал свою жизнь защищая нашу страну от российских оккупантов.
Информацию об этом обнародовал журналист Роман Реведжук, а позже подтвердил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.
"Олег Барна погиб. Сегодня на передовой. Сегодня у него был День рождения", — написал Реведжук.
Журналист напомнил, что Барна отправился воевать еще в 2014 году, однако потом вернулся, чтобы стать нардепом. После начала вторжения россиян экс-политик опять отправился воевать даже несмотря на то, что у него была инвалидность.
На момент гибели ему было 56 лет.
Эту же информацию сообщил и Дмитрашковский, однако он отметил, что трагедия произошла не 18 апреля, а днем раньше.
Барна был нардепом VIII созыва и попал в Раду с "Блоком Петра Порошенко" (ныне "Европейская солидарность"). Наибольшую известность он получил, когда 11 декабря 2015 года попытался вынести тогдашнего премьера Украины Арсена Яценюка с трибуны парламента.
После этого его исключили из БПП, но 29 марта 2016 года вернули.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Бахмут погиб разведчик Артур Пашкуляк с позывным "Махно". Побратимы вспоминают мужчину как человека несокрушимой воли.