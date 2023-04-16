Воевал в самой горячей точке: в бою за Бахмут погиб разведчик ГУР МО

Воину было 43 года

В ходе тяжелых боев за Бахмут, который является самой горячей точкой на военной карте Украины, погиб разведчик Артур Пашкуляк с позывным "Махно".

Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В марте прошлого года Пашкуляк присоединился к Батальону имени Шейха Мансура и показал себя настоящим воином, а также эффективным командиром. Также он участвовал в боях за Гуляйполе в Запорожской области и стоял на обороне Киева.

Оборонять Украину на одно из самых тяжелых направлений – в Бахмут, военный отправился уже будучи бойцом ГУР МО.

"Собратья вспоминают о тяжелом ранении Артура в руку, которое он получил в Бахмуте во время первых выездов. Уже на следующий день после ранения Махно вернулся в строй. Он был человеком несокрушимой воли и оптимизма", — говорится в сообщении.

Герой посмертно был награжден отличием ГУР МО Украины за выполнение спецзадачи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с начала апреля в сложных боях с российскими оккупантами под Бахмутом погибли пятеро бойцов легендарного 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".