Укр

Под Бахмутом погибли пятеро бойцов батальона "Волки Да Винчи"

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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На фронте погибли воины батальона "Волки Да Винчи" Новость обновлена 09 апреля 2023, 14:23
На фронте погибли воины батальона "Волки Да Винчи". Фото Коллаж "Телеграфа"

Трагическое извести о смерти военных сообщили их побратимы

С начала апреля на фронте погибли пятеро бойцов 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи", которым до смерти руководил Дмитрий Коцюбайло. Каждый из них храбро сражался с российскими оккупантами на Бахмутском направлении.

Печальное известие сообщили на странице 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" в Facebook.

В тяжелых боях погибли погибших Даниил "Викинг" Кондель, Назарий "Продюсер" Грибан, Александр "Оборона" Оборонов, Валерий "Голем" Сенько, Иван "Милан" Ротар.

Отмечается, что прощание в Конделем состоялось 8 апреля на Лесном кладбище в Киеве, с Назарием Грибаном попрощались в селе Софиевская Борщаговка 8 апреля, в тот же день на Лесном кладбище в столице похоронили Александра Оборонова. С Валерием Сенько прощаются 9 апреля в городе Чернигов, а с Иванов Ротарем простятся 10 апреля в селе Костычаны, Новоселицкий район Черновицкой области.

Отметим, что 10 марта в Киеве попрощались с легендарным военным Дмитрием Коцюбайло, который руководил батальоном "Волки Да Винчи". Проститься с защитником пришел президент Владимир Зеленский, а также военное руководство страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне в Украине погиб грузинский доброволец Арсен Кецбая. Он стал четвертым грузином, который умер на фронте с начала апреля 2023 года.

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#Украина #Война #Гибель #Герои #Да Винчи #Бахмут