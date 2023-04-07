Четвертый с начала апреля: в бою с оккупантами погиб еще один грузинский доброволец

Число погибших на войне грузин превысило 40

В ходе полномасштабной войны в Украине еще один грузинский доброволец Арсен Кецбая погиб в бою с российскими оккупантами. Военный храбро стоял на защите нашей страны на протяжении нескольких лет.

Об этом сегодня, 7 апреля, сообщило издание "Новости-Грузия". Гибель воина также подтвердил доброволец Надим Хмаладзе на своей странице в Facebook.

Арсен Кецбая был уроженцем грузинского города Зугдиди, но в последние годы он проживал в Украине и служил в рядах Вооружённых сил. Обстоятельства смерти военного не сообщаются.

С начала апреля это уже четвертое сообщение о гибели грузинского защитника на войне в Украине. 1 апреля стало известно о смерти 29-летнего Михаила Мазанашвили, который был родом из Горийского муниципалитета. А спустя еще два дня под Бахмутом погибли Вахтанг Барабадзе и Давид Кучукян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб работник "Винницагаза" Шевчук Руслан. Трагедия случилась недалеко от Бахмута, когда мужчина выполнял очередное боевое задание. Военный стоял на защите своей страны еще с 2015 года и с первых дней полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ.