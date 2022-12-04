Защищали Украину от оккупантов: в боях под Бахмутом погибли грузинские добровольцы

В начале декабря группа добровольцев попала в окружение под Бахмутом

Пятеро добровольцев из Грузии погибли под Бахмутом, который сейчас является самой горячей точкой на военной карте Украины. Герои, защищавшие нашу землю, навсегда останутся в сердцах украинцев.

Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия погибли 3 декабря в боях с российскими оккупантами на востоке страны. Об этом сообщили в Посольстве Украины в Грузии.

В Украине погибли добровольцы из Грузиии. Фото - Посольство Украины в Грузии

Погибшие служили в 57-ой бригаде с марта 2022 года. Они добровольно прибыли в Украину, чтобы помогать ВСУ воевать против российских захватчиков. В эфире грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари" доброволец Ромео Парулава рассказал, что в начале декабря группа добровольцев попала в окружение под Бахмутом. В результате был ранен грузинский командир, а пятеро бойцов погибли.

"Командир ранен. Остальные ребята вместе с нашими братьями-украинцами окружены. Продолжается борьба, чтобы вывести оставшихся в живых и вынести тела наших погибших", — отметил Парулава.

Свои соболезнования в связи с гибелью грузинских добровольцев выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"В эти трудные минуты выражаю соболезнования родным, близким и родным всех погибших в Украине грузинских бойцов", — написала на своей странице в Facebook Зурабишвили.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали, сколько украинских военных погибло во время полномасштабной войны.