На фронте погиб известный харьковчанин: три дочери остались без отца

Перед тем, как стать настоящим солдатом, скульптор долгие годы создавал оловянных казаков и другие фигурки

Ежедневно на фронте погибают лучшие воины Украины. В четверг, 6 апреля, в боях за освобождение поселка Кременная в Луганской области погиб известный харьковский скульптор, художник и музыкант Антон Дербилов с позывным "Патрик".

Трагическую новость сообщили в 5-й Слобожанской бригаде Национальной гвардии Украины. Жизнь 43-летнего украинского художника оборвалась из-за смертельного ранения во время вражеского минометного обстрела.

Отмечается, что солдат Антон Дербилов был ветераном Слобожанского контрнаступления. При жизни был удостоен нескольких медалей, а именно: "За храбрость в бою", "Несокрушимым героям русско-украинской войны" и за "Доблестную службу". У погибшего героя осталась жена Екатерина и три дочери.

Антон Дербилов на фронте

Антон Дербилов на фронте

Семья Антона Дербилова

Что известно о творчестве Антона Дербилова

Вместе с женой скульптор основал студию Sirko Toys, которая популярна уникальными моделями оловянных солдатиков. Среди тысяч фигурок: казаки из армии Богдана Хмельницкого, морские свинки в костюме испанского алебардщика и солдатики для игрушечных армий — от эпохи античности до ХХ века.

Кроме солдатиков скульптор создавал бюсты известных украинских гетьмантов и полководцев как Украины, так и других стран. Фото были опубликованы на личной странице скульптора в Фейсбук.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб грузинский доброволец. Это уже четвертый иностранный боец, погибший за Украину с начала апреля.