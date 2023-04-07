На фронті загинув відомий харків’янин: троє доньок залишилися без батька

Перед тим, як стати справжнім солдатом, скульптор довгі роки створював олов’яних козаків та інші фігурки

Щодня на фронті гинуть найкращі воїни України. У четвер, 6 квітня, у боях за звільнення селища Кремінна на Луганщині загинув відомий харківський скульптор, художник та музикант Антон Дербілов із позивним "Патрік".

Трагічну новину повідомили у 5-й Слобожанській бригаді Національної гвардії України. Життя 43-річного українського художника обірвалося через смертельне поранення під час ворожого мінометного обстрілу.

Зазначається, що солдат Антон Дербілов був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя був удостоєний кількох медалей, а саме: "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу". У загиблого героя залишилася дружина Катерина та три дочки.

Антон Дербілов на фронті

Антон Дербілов на фронті

Родина Антона Дербілова

Що відомо про творчість Антона Дербілова

Разом із дружиною скульптор заснував студію Sirko Toys, яка популярна унікальними моделями олов’яних солдатиків. Серед тисяч фігурок: козаки з армії Богдана Хмельницького, морські свинки у костюмі іспанського алебардника та солдатики для іграшкових армій – від епохи античності до ХХ століття.

Крім солдатиків, скульптор створював бюсти відомих українських гетьмантів та полководців як України, так і інших країн. Фото були опубліковані на особистій сторінці скульптора у Фейсбуку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув грузинський доброволець. Це вже четвертий іноземний боєць, який загинув за Україну с початку квітня.