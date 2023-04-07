Четвертий з початку квітня: у бою з окупантами загинув ще один грузинський доброволець

Число загиблих на війні грузинів перевищило 40

У ході повномасштабної війни в Україні ще один грузинський доброволець Арсен Кецбая загинув у бою з російськими окупантами. Військовий хоробро стояв на захисті нашої країни протягом кількох років.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомило видання "Новини-Грузія". Загибель воїна також підтвердив доброволець Надим Хмаладзе на своїй сторінці у Facebook.

Арсен Кецбая був уродженцем грузинського міста Зугдіді, але останні роки він проживав в Україні та служив у лавах Збройних сил. Обставини смерті військового не повідомляються.

З початку квітня це вже четверте повідомлення щодо загибелі грузинського захисника на війні в Україні. 1 квітня стало відомо про смерть 29-річного Михайла Мазанашвілі, який був родом із Горійського муніципалітету. А ще через два дні під Бахмутом загинули Вахтанг Барабадзе і Давид Кучукян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув працівник "Вінницягазу" Шевчук Руслан. Трагедія сталася неподалік Бахмута, коли чоловік виконував чергове бойове завдання. Військовий стояв на захисті своєї країни ще з 2015 року і з перших днів повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ.