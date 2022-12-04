Захищали Україну від окупантів: у боях під Бахмутом загинули грузинські добровольці

На початку грудня група добровольців потрапила в оточення під Бахмутом

П’ятеро добровольців із Грузії загинули під Бахмутом, який зараз є найгарячішою точкою на військовій карті України. Герої, які захищали нашу землю, назавжди залишаться у серцях українців.

Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боях із російськими окупантами на сході країни. Про це повідомили у Посольстві України у Грузії.

В Україні загинули добровольці із Грузії. Фото — Посольство України в Грузії

Загиблі служили у 57-ій бригаді з березня 2022 року. Вони добровільно прибули до України, щоб допомагати ЗСУ воювати проти російських загарбників. В ефірі грузинського опозиційного телеканалу "Мтаварі" доброволець Ромео Парулава розповів, що на початку грудня група добровольців потрапила в оточення під Бахмутом. В результаті було поранено грузинського командира, а п’ятеро бійців загинули.

"Командир поранений. Решту хлопців разом з нашими братами-українцями оточено. Триває боротьба, щоб вивести тих, хто залишився живим, і винести тіла наших загиблих", — зазначив Парулава.

Свої співчуття у зв’язку із загибеллю грузинських добровольців висловила президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

"У ці важкі хвилини висловлюю співчуття рідним, близьким та рідним усіх загиблих в Україні грузинських бійців", — написала на своїй сторінці у Facebook Зурабішвілі.

Нагадаємо, раніше у Зеленського розповіли, скільки українських військових загинуло під час повномасштабної війни.